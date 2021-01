Ryan Reynolds nagrał krzepiącą wiadomość dla chorego na raka fana Deadpoola

20th Century Studios

Ryan Reynolds w ten weekend postanowił nagrać kolejne wideo skierowane specjalnie do chorego na raka fana Deadpoola. Brody Dery ma chłoniaka Hodgkina w stadium 3B oraz cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Jedenastolatek uwielbia Pyskatego Najemnika, wobec czego wcielający się w niego aktor postanowił przekazać chłopcu wiadomość i okazać mu wsparcie. Mówi w niej: - Właśnie usłyszałem trochę o tobie i twojej historii, postanowiłem więc przesłać ci to nagranie i dać ci znać, że myślę o tobie i wysyłam ci mnóstwo miłości i tyle siły, ile tylko się da. (...) Mam nadzieję, że któregoś dnia uda mi się do ciebie dotrzeć i osobiście się z tobą spotkać.

Krzepiące wideo Reynoldsa zobaczycie tutaj:

https://twitter.com/CadenFanshaw/status/1349418866259025920

Przy okazji przypominamy: Kevin Feige oficjalnie potwierdził, że trwają prace nad filmem z Deadpoolem, który będzie osadzony w MCU. Wiemy już też, że na pewno będzie mieć on wysoką kategorię wiekową R, czyli nie będzie on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia.