Władca Pierścieni - ciekawostki zza kulis filmowej trylogii, która do dziś zachwyca widzów

New Line Cinema

Filmy z trylogii Władca Pierścieni wchodziły na ekrany kin co roku, począwszy od 2001. 17 grudnia 2020 minęło już 17 lat od premiery Powrotu Króla. Wydaje się, że wszyscy pozostają zgodni: filmy Petera Jacksona nie zestarzały się w najmniejszym calu, nawet pod względem wizualnym. Tę adaptację powieści J.R.R. Tolkiena pod tym samym tytułem realizowano przez blisko osiemnaście miesięcy ciągłej produkcji w plenerach Nowej Zelandii. Wszystkie trzy części w sumie zdobyły siedemnaście Oscarów. Powrót Króla otrzymał nagrody w każdej z kategorii, w której był nominowany. Jest to też jeden z trzech filmów, którym udało się zdobyć tę najwyższą jak dotąd liczbę statuetek. Mimo odstępstw od materiału źródłowego fani zgodnie twierdzą, że jest to doskonała adaptacja, oddająca ducha powieści. Teraz ponownie wracamy do filmowej trylogii, by przedstawić Wam zbiór zakulisowych ciekawostek. Zapraszamy!

Władca Pierścieni - ciekawostki zza kulis