Sala Samobójców. Hejter - premiera filmu w Player.pl z powodu pandemii. Znamy cenę

Jak udało nam się ustalić, Player.pl wprowadzi do swojej oferty na żądanie film Sala Samobójców. Hejter, który miał premierę w kinach 6 marca 2020 roku. Z uwagi na ich zamknięcie i brak informacji o tym, kiedy mogą zostać one otwarte, podjęto decyzję o wprowadzeniu filmów w VOD. Cena za 48 godzinny dostęp do filmu będzie wynosić 35 zł.

Premiera filmu Sala samobójców. Hejter odbędzie się w środę 18 marca 2020 roku na platformie Player.pl. Tym samym polskie kino idzie wzorem hollywoodzkich decydentów, którzy podobne decyzje podjęli w związku z takimi produkcjami jak Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn), Emma, Trolle 2 czy Dżentelmeni.

Jest to opowieść o Tomku (Maciej Musialowski), studencie prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Tomek jest przepełniony żalem i gniewem, bo musi zostać oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat. Decyduje się zaplanować zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr). Staje się internetowym hejterem, którego plan zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji idzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.