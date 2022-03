Samuel L. Jackson - aktor mógł zdradzić swój następny występ jako Nick Fury. O jakim filmie mowa?

Marvel

Samuel L. Jackson w najbliższym czasie pojawi się jako Nick Fury między innymi w takich produkcjach Marvela jak Tajna Inwazja i Kapitan Marvel 2. W nowym wywiadzie aktor mógł jednak przez przypadek ujawnić nazwę kolejnego projektu, w którym fani będą mogli go zobaczyć. Mowa o wyczekiwanym filmie Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

W nowym odcinku podcastu Happy Sad Confused z Joshem Horowitzem aktor powiedział:

Dopiero byłem w Londynie. Kręcono tam Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Kapitan Marvel 2 była w trakcie i przygotowywaliśmy się do Tajnej Inwazji. Więc wyglądało to tak, trzy filmy Marvela na jednej parceli. Musiałem biegać z miejsca na miejsce.

Wiele osób zinterpretowało to tak, że Samuel L. Jackson przyznał, że wystąpi we wszystkich trzech wymienionych produkcjach - jednak nie zostało to nigdzie potwierdzone. Marvel czasem kręci elementy do jednego projektu na planie drugiego, więc nie ma pewności, że zobaczymy aktora w Ant-Manie 3. Warto pamiętać, że nie zagrał także w dwóch poprzednich częściach.

