Sandman - Netflix rozpoczyna zdjęcia do serialu. Kiedy poznamy obsadę?

Materiały prasowe

Serial The Sandman ogłoszono w lipcu 2019 roku, ale od tamtej pory ilość informacji na temat projektu była bardzo skromna. Jakiś czas temu w sieci ukazał się choćby materiał z castingu do serialu z udziałem Bartosza Bieleni, zatem na tej podstawie wiedzieliśmy, że trwają wstępne prace nad produkcją. Teraz Neil Gaiman, twórca komiksowego oryginału i producent wykonawczy serialu Netflixa ujawnił, że prace na planie serialu ruszyły 15 października.

Sam Gaiman na swoim Twitterze potwierdził, że wreszcie ruszyły prace na planie. Okazuje się też, że prawdopodobnie nakręcono już scenę otwierającą The Sandman #1. Oto, co napisał twórca oryginału w odpowiedzi na zapytania o serial:

Och, zaczęliśmy zdjęcia w czwartek. Dr John Hathaway przyniósł książkę z muzeum, w którym pracuje do Rodericka Burgessa. Ale masz rację, niedługo nadejdzie czas aby ogłosić obsadę.

fot. Netflix/Vertigo/What Culture

Choć mamy oficjalne potwierdzenie, że ruszył zdjęcia, to nie poznaliśmy jeszcze żadnych nazwisk z obsady. To ma się jednak niedługo zmienić, chociaż na ten moment trudno stwierdzić, kiedy dokładnie to nadejdzie. Allan Heinberg jest showrunnerem produkcji. Na razie nie znamy oficjalnej daty premiery.

Zobacz także:

Dla przypomnienia komiksowy oryginał składa się 75 w dużej mierze samodzielnych zeszytów. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo.