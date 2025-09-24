Reklama
placeholder

Saros – gameplay z nowej gry na PS5 już w sieci. Rahul Kohli rusza do walki!

Saros, podobnie jak wcześniej Returnal, zaoferuje graczom połączenie dynamicznej, wymagającej akcji i intrygującej atmosfery.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  rahul kohli 
Saros PlayStation 5 ps5 gameplay state of play
Saros fot. SIE
Reklama

Już wcześniej zapowiadano, że podczas wrześniowej prezentacji z cyklu State of Play poznamy więcej szczegółów na temat nadchodzącego Saros i zobaczymy dłuższy, około pięciominutowy fragment rozgrywki. Obietnicy dotrzymano – wideo możecie obejrzeć poniżej.

Saros to gra akcji tworzona przez fińskie studio Housemarque, znane m.in. z takich produkcji jak Returnal, Alienation, Matterfall czy Nex Machina. Akcja osadzona jest na planecie Carcosa, a głównym bohaterem jest egzekutor Soltari, Arjun Devraj, w którego wciela się Rahul Kohli (iZombie, Nocna msza). W rozgrywce nie zabraknie elementów roguelike, charakterystycznych także dla poprzednich tytułów studia. Po każdej śmierci gracze będą mogli wzmacniać protagonistę oraz zdobywać nowe bronie i elementy wyposażenia, co ułatwi stawianie czoła wyzwaniom podczas kolejnych prób.

Premiera Saros na PS5 i PS5 Pro odbędzie się 20 marca 2026 roku.

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  rahul kohli 
Saros PlayStation 5 ps5 gameplay state of play
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2021
Nocna msza
Oglądaj TERAZ Nocna msza Dramat

7,9

2015
iZombie
iZombie Komedia
Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Jimmy Kimmel
-

Jimmy Kimmel z ogromnym wzrostem oglądalności. Rekord goni rekord - są wyniki

2 Marvel's Wolverine
-

Marvel's Wolverine na PS5 ma termin premiery! Zobaczcie nowy, krwawy zwiastun gry

3 Chun-Li - Street Fighter
-

Street Fighter - nowe nagrania zza kulis. Jak wyglądają Ken i Chun-Li?

4 The Savant
-

Premiera The Savant przesunięta! Jessica Chastain się z tym nie zgadza

5 17. James Bond (filmy James Bond)
-

Nowy James Bond będzie Brytyjczykiem. Wiemy, kiedy go poznamy

6 Dziewczyna z igłą
-

Festiwal filmowy w Gdyni? Spokojnie, mamy go w domu – w Polsat Box Go

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e184

Moda na sukces

s04e02

s28e02

The Voice

s05e01

Kulawe konie

s05e02

Kulawe konie

s02e04

Pokolenie V

s42e13

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marc Guggenheim
Marc Guggenheim

ur. 1970, kończy 55 lat

Kevin Sorbo
Kevin Sorbo

ur. 1958, kończy 67 lat

Lara Jean Chorostecki
Lara Jean Chorostecki

ur. 1984, kończy 41 lat

Szymon Piotr Warszawski
Szymon Piotr Warszawski

ur. 1988, kończy 37 lat

Spencer Treat Clark
Spencer Treat Clark

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV