Saros – gameplay z nowej gry na PS5 już w sieci. Rahul Kohli rusza do walki!

fot. SIE

Już wcześniej zapowiadano, że podczas wrześniowej prezentacji z cyklu State of Play poznamy więcej szczegółów na temat nadchodzącego Saros i zobaczymy dłuższy, około pięciominutowy fragment rozgrywki. Obietnicy dotrzymano – wideo możecie obejrzeć poniżej.

Saros to gra akcji tworzona przez fińskie studio Housemarque, znane m.in. z takich produkcji jak Returnal, Alienation, Matterfall czy Nex Machina. Akcja osadzona jest na planecie Carcosa, a głównym bohaterem jest egzekutor Soltari, Arjun Devraj, w którego wciela się Rahul Kohli (iZombie, Nocna msza). W rozgrywce nie zabraknie elementów roguelike, charakterystycznych także dla poprzednich tytułów studia. Po każdej śmierci gracze będą mogli wzmacniać protagonistę oraz zdobywać nowe bronie i elementy wyposażenia, co ułatwi stawianie czoła wyzwaniom podczas kolejnych prób.

Premiera Saros na PS5 i PS5 Pro odbędzie się 20 marca 2026 roku.