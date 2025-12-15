UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 352 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358 (15-20 grudnia)

Zeynep włączy się w rozmowę między dawnymi kochankami i spróbuje dowiedzieć się jak najwięcej o ich relacji. Gökhan w końcu nie wytrzyma napięcia i powie Zeynep, że to on jest ojcem dziecka Melis. Ciężarna dziewczyna nie będzie mogła uwierzyć w to, co usłyszy. Jednak Gökhan szybko zaprzeczy tym słowom. Spróbuje wmówić Zeynep, że powiedział tak, bo rodzina wyczekuje jego dziecka. Ponadto zawiódł się na dziewczynie, z którą próbował wyswatać go ojciec. Zeynep obieca, że zapomni o sprawie i nie będzie przy nikim wspominać tej rozmowy. Melis będzie miała nadzieję na koniec kłopotów z dawnym chłopakiem. Jednak przed swoim domem spotka Gökhana. Były ukochany złoży jej dziwną, lecz bardzo intratną propozycję. Poprosi, aby rozwiodła się z Egem, a w zamian przekaże jej ogromne pieniądze. Gökhan rywalizuje z przyrodnim bratem o majątek dziadka – starzec obiecał oddać go w całości temu wnukowi, który pierwszy założy rodzinę i będzie miał dzieci.

Naciye przyprowadzi do domu córkę swoich zamożnych znajomych. Ma zamiar wyswatać z nią syna, a przy okazji będzie chciała pokazać Sili miejsce w ich rodzinie. Obmyśli też podły plan, który zrealizuje pod nieobecność syna. Gdy dowie się, że rodzice jej znajomej szukają służącej, zaoferuje im usługi Sili. Tymczasem Kuzey wybiegnie z domu i zauważy mężczyznę, który z ukrycia będzie fotografować jego rodzinę. Okaże się, że jest on wynajęty przez Bahar. W ten sposób mściwa dziewczyna próbuje zdobyć materiały kompromitujące jej męża i siostrę. Nie zamierza odpuścić Kuzeyowi podczas ich sprawy rozwodowej.

Naciye będzie zmartwiona, gdy dowie się, że jej syn nie zamierza rozstać się z Silą. Na dodatek Kuzey wraz z ukochaną opuści dom i nie będzie odbierał od nikogo telefonów. Starsza kobieta zacnie się zamartwia i spróbuje zwrócić na siebie uwagę pozostałych domowników. Kiedy Feraye odwiedzi szwagierkę, wytłumaczy jej, że Sila to dobra dziewczyna, ale do matki Kuzeya nie dotrą żadne argumenty. Tymczasem prawnik zawiezie ukochaną do ich nowego domu z dala od Naciye. Nie ma zamiaru wysłuchiwać krytycznych słów matki pod adresem Sili. W dodatku ostatnia sytuacja z próbą zatrudnienia dziewczyny u obcych ludzi przelała czarę goryczy. Zakochani spędzą miłe chwile w nowym domu i nie będą spodziewać się zasadzki. Zazdrosna Bahar nie będzie odstępować męża. Choć zgodziła się na rozwód, to planuje zebrać dowody, które posłużą jej do szantażowania mężczyzny. Wraz z fotografem będzie śledzić zakochanych, a następnie rozkaże wynajętemu człowiekowi zamontować kamerę w nowym domu Kuzeya i Sili.

Kuzey z Silą będą spędzać miłe chwile w nowym domu. Bliscy prawnika spróbują się dodzwonić do niego, lecz mężczyzna będzie mieć wyłączony telefon. W końcu uda im się skontaktować z Kuzeyem, który wpadnie we wściekłość na wieść o oszustwie Bahar. Ponadto znajdzie w domu ukrytą kamerę, zamontowaną na zlecenie podstępnej żony. Prawnik nie ma zamiaru odpuścić mściwej dziewczynie i pojedzie do niej. Bahar oświadczy mężowi, że rozmyśliła się w sprawie rozwodu. Z kolei rozwścieczony Kuzey nie będzie w stanie opanować emocji i zrani sobie dłoń, uderzając w ścianę. Wykrzyknie w twarz Bahar, że i tak się rozwiodą, a ona nie dostanie żadnych pieniędzy. Bahar postanowi wykorzystać wybuch gniewu Kuzeya. Rozbije sobie głowę i zrani się w rękę. Cavidan będzie przerażona zachowaniem córki, ale tak naprawdę to element podstępnego planu dziewczyny. Poturbowana Bahar pojawi się w domu rodzinnym Kuzeya. Bliscy prawnika będą przerażeni widokiem rannej dziewczyny. Żona Kuzeya skłamie jego krewnym, że to mąż ją tak brutalnie pobił, po czym uda utratę przytomności. Rodzina prawnika nie będzie wiedziała co zrobić.

Artykuł jest aktualizowany.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.