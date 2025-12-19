fot. HBO/Max

Do premiery nowego serialu w świecie Gry o tron pozostał równo miesiąc. Rycerz Siedmiu Królestw zadebiutuje w HBO Max dokładnie 19 stycznia 2026 roku. Z tej okazji opublikowano zakulisowe wideo, które lepiej pokazuje, jak tworzono produkcję. Na planie obecny był także George R.R. Martin i z jego reakcji wynika, że fanów literackiego oryginału czeka nie lada gratka.

Wideo z planu skupiło się przede wszystkim na pokazaniu imponujących planów zdjęciowych i scenografii. Twórcom zależało na podkreśleniu przyziemności świata przedstawionego. To już nie czasy smoków i magii. Widzimy brud, piach i błoto w każdym miejscu. Tym razem historia nie obraca się wokół książąt i władców wszystkich Siedmiu Królestw, ale opowiada o prostym rycerzu i jego giermku. George R.R. Martin był szczególnie zadowolony z przeniesienia z kart książek postaci, które stworzył. Wam również się podoba?

Rycerz Siedmiu Królestw - opis fabuły

Sto lat przed wydarzeniami z Gry o tron po Westeros wędruje dwóch nietypowych bohaterów – młody, naiwny, ale odważny rycerz ser Duncan Wysoki oraz jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku pozostaje żywa. Niezwykłą dwójkę przyjaciół czekają liczne niebezpieczne wyzwania, a na ich drodze staną zaskakujący i często potężni wrogowie.

Rycerz Siedmiu Królestw - obsada

W obsadzie znajduje się: Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks jako Ser Manfred Dondarrion.

Rycerz Siedmiu Królestw - premiera serialu w HBO Max odbędzie się 19 stycznia 2026 roku.