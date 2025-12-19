Reklama
Wideo z planu Rycerza Siedmiu Królestw. Imponujące scenografie i zadowolony George R.R. Martin

HBO podzieliło się nowym nagraniem z planu Rycerza Siedmiu Królestw. Twórcy, obsada, ale również i George R.R. Martin wypowiedzieli się na temat nowej produkcji. Czego można się spodziewać?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron fot. HBO/Max
Do premiery nowego serialu w świecie Gry o tron pozostał równo miesiąc. Rycerz Siedmiu Królestw zadebiutuje w HBO Max dokładnie 19 stycznia 2026 roku. Z tej okazji opublikowano zakulisowe wideo, które lepiej pokazuje, jak tworzono produkcję. Na planie obecny był także George R.R. Martin i z jego reakcji wynika, że fanów literackiego oryginału czeka nie lada gratka.

Drakula. Historia wiecznej miłości - recenzja filmu

Wideo z planu skupiło się przede wszystkim na pokazaniu imponujących planów zdjęciowych i scenografii. Twórcom zależało na podkreśleniu przyziemności świata przedstawionego. To już nie czasy smoków i magii. Widzimy brud, piach i błoto w każdym miejscu. Tym razem historia nie obraca się wokół książąt i władców wszystkich Siedmiu Królestw, ale opowiada o prostym rycerzu i jego giermku. George R.R. Martin był szczególnie zadowolony z przeniesienia z kart książek postaci, które stworzył. Wam również się podoba?

Rycerz Siedmiu Królestw - opis fabuły

Sto lat przed wydarzeniami z Gry o tron po Westeros wędruje dwóch nietypowych bohaterów – młody, naiwny, ale odważny rycerz ser Duncan Wysoki oraz jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku pozostaje żywa. Niezwykłą dwójkę przyjaciół czekają liczne niebezpieczne wyzwania, a na ich drodze staną zaskakujący i często potężni wrogowie.

Rycerz Siedmiu Królestw - obsada

W obsadzie znajduje się: Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks jako Ser Manfred Dondarrion.  

Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron

Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron
fot. HBO/Max
Rycerz Siedmiu Królestw - premiera serialu w HBO Max odbędzie się 19 stycznia 2026 roku.

Źródło: YouTube (GameofThrones)

Powiązane seriale
2025
Rycerz siedmiu królestw
Rycerz siedmiu królestw Przygodowy
Powiązane osoby

Co o tym sądzisz?
