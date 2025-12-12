fot.mjakmilosc.vod.tvp

W 2025 roku święta Bożego Narodzenia przypadają w środku tygodnia w dniach od środy do piątku. W tym okresie w telewizyjnej ramówce tradycyjnie nie zabraknie wielu ciekawych filmów, seriali i transmisji świątecznych, w tym mszy świętych. Niestety, widzowie nie zobaczą jednak w tym szczególnym czasie premierowych odcinków polskich seriali obyczajowych. Jakich produkcji wtedy zabraknie?

Polskie seriale codzienne z przerwą świąteczną

Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o tym, kiedy zostaną wyemitowane ostatnie odcinki polskich, codziennych seriali obyczajowych oraz kiedy powrócą na antenę:

W środę 17 grudnia 2025 roku o 20:55 na antenie TVP2 widzowie obejrzą ostatni przed przerwą świąteczną odcinek serialu Na dobre i na złe. Emisja zostanie wznowiona w środę 7 stycznia 2026 roku;

We wtorek 22 grudnia 2025 roku o 20:55 na antenie TVP2 widzowie obejrzą ostatni przed przerwą świąteczną odcinek serialu M jak miłość. Emisja zostanie wznowiona w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku;

Artykuł będzie aktualizowany.