Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

Kiedy widzowie będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych serialowych bohaterów?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  seriale 
fot.mjakmilosc.vod.tvp
Reklama

W 2025 roku święta Bożego Narodzenia przypadają w środku tygodnia w dniach od środy do piątku. W tym okresie w telewizyjnej ramówce tradycyjnie nie zabraknie wielu ciekawych filmów, seriali i transmisji świątecznych, w tym mszy świętych. Niestety, widzowie nie zobaczą jednak w tym szczególnym czasie premierowych odcinków polskich seriali obyczajowych. Jakich produkcji wtedy zabraknie?

Polskie seriale codzienne z przerwą świąteczną

Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o tym, kiedy zostaną wyemitowane ostatnie odcinki polskich, codziennych seriali obyczajowych oraz kiedy powrócą na antenę:

  • W środę 17 grudnia 2025 roku o 20:55 na antenie TVP2 widzowie obejrzą ostatni przed przerwą świąteczną odcinek serialu Na dobre i na złe. Emisja zostanie wznowiona w środę 7 stycznia 2026 roku;  
  • We wtorek 22 grudnia 2025 roku o 20:55 na antenie TVP2 widzowie obejrzą ostatni przed przerwą świąteczną odcinek serialu M jak miłość. Emisja zostanie wznowiona w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku; 

Artykuł będzie aktualizowany. 

 

Źródło: Super seriale

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  seriale 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - Doktor Doom
-
Plotka

Nie jeden i nie trzy. Marvel szykuje prawdziwe zatrzęsienie zwiastunów Avengers: Doomsday

2 Peaky Blinders - sezon 6. (2022) - 100%
-

Kolejna gwiazda dołącza do Peaky Blinders! Nowe zdjęcie z filmu Nieśmiertelny

3 Odyseja - plakat fana do filmu Christophera Nolana
-
Spoilery

Prolog Odysei wyciekł do sieci. Niezwykłe opinie: "To największy film w historii"

4 Euforia - 3 sezon
-

Koniec wieloletniego oczekiwania już niebawem! Nowe zdjęcia z 3. sezonu Euforii

5 Brad Pitt – 400 mln USD
-
Plotka

Legenda Hollywood złoczyńcą w Batmanie 2? Nie uwierzycie, kto nadciąga do DC

6 Divinity Larian Studios zwiastun
-

Nowa gra twórców Baldur's Gate 3. Brutalny zwiastun Divinity

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

10

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV