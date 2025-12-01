Świąteczny prezentownik naEKRANIE: okołofilmowe i popkulturowe propozycje wydawnictwa Agora

Agora

Książka to zawsze dobry pomysł na prezent mikołajkowy lub świąteczny, a jaka byłaby lepsza dla czytelników naEKRANIE.pl niż nawiązująca do świata filmu, telewizji czy szeroko rozumianej popkultury?

Wydawnictwo Agora w swej ofercie ma szereg książek, które pasują do tych kryteriów. Wybraliśmy dla Was kilka z nich: są to między innymi biografie, długie rozmowy z przedstawicielami kina i telewizji, reportaż naświetlający tragedię sprzed lat czy prywatny hołd dla jednego z najważniejszych - jeśli nie najważniejszego - festiwalu filmowego na świecie.

Tematyka książek jest zróżnicowana, postacie rozpoznawalne, a tematy nierzadko fascynujące. Jest w czym wybierać!

Tadeusz Sobolewski - Cannes. Religia kina

Relacje z festiwalu filmowego w Cannes Tadeusz Sobolewski nadawał od roku 1994 do 2019. Podpatrywał z bliska najwybitniejszych autorów światowego kina, którym rangę nadały Złote Palmy: Jima Jarmuscha, Pedro Almodóvara, Davida Lyncha, Jane Campion, Larsa von Triera, Michaela Hanekego. Śledził ich rozwój, zachwycał się osiągnięciami i obnażał artystyczne klęski. Sobolewski odwołuje się do mistrzów patrzenia, jak: Bergman, Fellini, Kieślowski i szczególnie ważny dla Cannes Godard, a także do młodszych: Sofii Coppoli, Dolana czy von Horna.

Wyprawy do Cannes były dla autora czymś więcej niż wyjazdami na festiwal. To były podróże „dziecka Peerelu” na Zachód, do wolności – z Polski, która aspirowała do Unii Europejskiej. Ze wspomnień pielgrzymek do Cannes, świątyni kina, recenzji, anegdot i rozmów układa Tadeusz Sobolewski swoją humanistyczną religię kina. Objawienia z sali kinowej przenikają się z głębokim przeżywaniem świata, podróże nocnym pociągiem z Paryża z wypisami z filozofów, spacery bulwarem Croisette z wydarzeniami, którymi żyły światowe media.

Tadeusz Sobolewski w ten sposób zapowiada swoją książkę:

Ta książka będzie nie tyle nostalgiczną podróżą w przeszłość, ile podróżą w przyszłość. Moim ostatnim przystankiem był znaleziony podczas pandemii reportaż z pałacu festiwalowego w Cannes zamienionego w noclegownię dla bezdomnych. Spełniła się wtedy wizja Ermanna Olmiego z filmu Miasto z kartonu, w którym opustoszały, nieużywany kościół staje się przytułkiem dla uchodźców, gdzie ołtarz jest stołem, a nawy sypialnią. Zapraszam więc do podróży z biletem aller-retour, tam i z powrotem – w przeszłość, z której widać już nasze obecne czasy.

Krystyna Demska-Olbrychska i Daniel Olbrychski - Dary losu

Krystyna Demska-Olbrychska i Daniel Olbrychski – jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego życia artystycznego, po raz pierwszy wspólnie opowiada o swoim życiu, przyjaźniach i niezwykłych ludziach, których spotkali na swojej drodze. To nie tylko wciągająca, osobista gawęda o miłości, pasji i wspólnym życiu – to także barwna kronika towarzyska, pełna soczystych anegdot i zakulisowych historii z udziałem największych postaci polskiej i światowej kultury. Andrzej Wajda, Adam Hanuszkiewicz, Agnieszka Osiecka, Krystyna Janda, Maryla Rodowicz, Jerzy Hoffman, Maja Komorowska, Michaił Barysznikow i wiele innych fascynujących osób na kartach tej książki pokazuje swoje mniej znane, prywatne oblicze.

Chcemy się z Państwem podzielić naszymi skarbami, opowieściami o spotkaniach, przyjaźniach, przygodach z niezwykłymi ludźmi, których los postawił na naszej drodze i którzy sprawili, że bieg przez życie stał się fascynujący, a setki przystanków na trasie obdarowywały nas wiedzą, czułością i serdecznością fantastycznych przyjaciół. Mieliśmy i mamy szczęście. Do ludzi i do losu. Do siebie. Po prostu: dary losu.

Ewa Wilczyńska - Miss. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej

Poruszający reportaż o cenie sławy, toksycznych relacjach i pragnieniu miłości, która czasem przybiera najstraszniejszą z możliwych form.

Sierpień 1996 roku. Agnieszka Kotlarska, Miss Polski 1991 i pierwsza Polka, która zdobyła tytuł Miss International, zostaje brutalnie zamordowana przed swoim domem we Wrocławiu. Zabójca zadaje jej śmiertelne ciosy nożem. W ataku ranny jest również jej mąż, wszystko odbywa się na oczach dwuipółrocznej córki.

To jednak nie jest prosta historia zbrodni z pierwszych stron gazet. Raczej opowieść o młodej kobiecie, która – choć do kariery modelki została popchnięta przez ambicję matki – właśnie stała przed życiowym przełomem. O dziewczynie, która kilkakrotnie w swoim życiu uciekała i kilkakrotnie wracała. O kobiecie, która wreszcie odnalazła szczęście w macierzyństwie, ale nie dane jej było się nim nacieszyć.

Ewa Wilczyńska dociera do nieznanych dotąd dokumentów, rozmawia z bliskimi Agnieszki oraz jej zabójcą. Odkrywa skomplikowane relacje rodzinne, kulisy świata mody lat dziewięćdziesiątych i mroczną obsesję sprawcy. Rekonstruuje ostatnie dni i godziny życia Agnieszki, przygląda się także śledztwu i procesowi sądowemu, w tle stawiając pytanie, czy tej tragedii można było uniknąć. Dociera również do córki, która opowiada o dorastaniu w cieniu lęku ojca o jej życie i zdrowie.

Cezary Łazarewicz, Jan Holoubek - Między światłem a cieniem

Jak rodzą się seriale i filmy, które przykuwają widzów do ekranów? Twórca głośnych i nagradzanych „25 lat niewinności”, „Rojsta”, „Wielkiej wody” i „Heweliusza” zdradza kulisy swoich produkcji.

Jan Holoubek w szczerej i pełnej pasji rozmowie z Cezarym Łazarewiczem opowiada, jak się robi kino, które porusza i zostaje z widzem na długo, a także o tym, co go naprawdę kręci w robieniu filmów. To opowieść o pasji do tworzenia własnych światów od pierwszych amatorskich nagrań z kolegami z podwórka po produkcje dla międzynarodowych platform streamingowych i fabuły nagradzane na festiwalach.

Dlaczego jedne pomysły lądują w koszu, a inne stają się hitem Netfliksa? Jak zatopić statek i nie utonąć razem z nim? Jak sfilmować powódź, nie zalewając miasta? To opowieść o niegasnącej frajdzie z robienia rzeczy niemożliwych, od walki o pieniądze i pomysły z producentami po adrenalinę planu filmowego, wyzwania montażu i stres przed reakcją widzów.

O tworzeniu filmów Jak Holoubek wypowiada się w niej m.in. tak:

Kiedy robisz film czy serial, cały czas jesteś na haju. Nie możesz spać, myślisz tylko o ujęciach: co nakręciłeś, co masz do zrobienia. Film to straszny zapieprz, robota tylko dla wariatów, którzy to kochają. Ale to najpiękniejszy zawód świata.

Maciej Orłoś, Adrian Jasiński - Maciej Orłoś. Poza scenariuszem

Kulisy wielkiej telewizji, spotkania z gwiazdami, osobiste wybory i trudne decyzje zawodowe. Maciej Orłoś, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich mediów, opowiada o tym, czego nie pokazują kamery. O życiu na wizji i poza nią.

O momentach chwały, ale też wątpliwości, kryzysach i o fascynującym świecie szklanego ekranu, który wciąga, uzależnia i potrafi także boleśnie rozczarować.

Nie chodzi na skróty, trzyma się swojej drogi i nie boi się mówić, jak naprawdę jest w polskich mediach. Maciej Orłoś – twarz kultowego „Teleexpressu”, mistrz błyskotliwego komentarza i wytrawny rozmówca – wreszcie zdejmuje krawat i opowiada o tym, czego nie widać na wizji.

W szczerej rozmowie z Adrianem Jasińskim prowadzi nas przez swoje życie. Od dzieciństwa z ojcem, opozycyjnym pisarzem Kazimierzem Orłosiem, i dziadkami, wybitnymi intelektualistami, przez studia aktorskie, wyjazdy, na których zachłysnął się Zachodem, trudne początki w teatrze, aż po wielką, niespodziewaną karierę w telewizji, która najpierw go wciągnęła, potem uzależniła, a na końcu – wystawiła na próbę.

Orłoś pokazuje, jak wyglądała transformacja nie tylko telewizji po 1989 roku, ale też jego własnego życia. I robi to z dystansem, nierzadko prowokując. Odsłania kulisy najpopularniejszego do tej pory programu informacyjnego, wspomina spotkania z gwiazdami wielkiego formatu tj. Meryl Streep, Oprah Winfrey, Celine Dion, Tina Turner czy Bill Gates, a także nieudane wywiady z Jimem Jarmuschem czy Pamelą Anderson.

Otwarcie opowiada o trudnych decyzjach między innymi o odejściu z TVP w 2016 roku, gdy ta zaczęła zamieniać się w propagandową machinę, o odnajdywaniu się w świecie internetu oraz o tym, czego żałuje i życiu w rozkroku między rodziną a pracą, w której łatwo się zatracić.

Dziś znów jest na ekranie – trochę inny, dojrzalszy, lecz niezmiennie spragniony adrenaliny i emocji, które daje światło kamery.

David Sheff - Yoko

Intymna i odsłaniająca prawdę biografia Yoko Ono autorstwa bestsellerowego pisarza, który przeprowadził ostatni wspólny wywiad z artystką i Johnem Lennonem.

John Lennon opisał kiedyś Yoko Ono jako „najsłynniejszą nieznaną artystkę na świecie”. „Wszyscy znają jej imię, ale nikt nie wie, czym się właściwie zajmuje”. Przez lata w oczach ludzi była istotna tylko o tyle, o ile wpłynęła na życie Lennona. Yoko była dziwaczką, często czarnym charakterem.

Nieprzeniknioną kusicielką, manipulującą oszustką, fejkową artystką wydającą z siebie kakofoniczne dźwięki. Saga Lennona i Beatlesów należy do największych opowieści w historii popkultury, ale Yoko bywała w niej pomijana, ukryta w cieniu Beatlesów z powodu mizoginii i rasizmu.

Biografia Yoko Ono Davida Sheffa ma to zmienić. W tej opowieści ona jest najważniejsza. Życie Yoko – nawet w oderwaniu od Lennona – było niezwykłą podróżą. David Sheff, po latach pracy i wielu osobistych rozmowach z artystką, odtwarza je: od narodzin w zamożnej rodzinie w przedwojennym Tokio, przez przerażające doświadczenia wojenne z dzieciństwa, po kontakt z awangardowymi środowiskami Tokio, Nowego Jorku i Londynu. Opisuje jej działalność artystyczną, muzyczną, feministyczną i społeczną. Śledzimy, jak Yoko Ono radziła sobie pod bezlitosnym ostrzałem opinii publicznej, gdy fałszywie oskarżano ją o najgorszą zbrodnię na popkulturze, jaką można było sobie wyobrazić – rozbicie największego zespołu rockandrollowego w historii.

„Yoko” to poruszająca, porywająca i niezwykle wciągająca opowieść o kobiecie, której historia nigdy nie została opowiedziana uczciwie. To dzieło nie tylko rehabilituje reputację Yoko Ono, lecz także wynosi ją do rangi ikony.

Książkę można kupić TUTAJ.