Przyczyna śmierci Roba Reinera i jego żony została ujawniona

fot. FX

Reklama

78-letni reżyser Rob Reiner (Ludzie honoru, Stań przy mnie, Kiedy Harry poznał Sally) i jego 8 lat młodsza żona Michele Singer Reiner, która była fotografką, zostali znalezieni martwi w niedzielę 14 grudnia 2025 roku w swoim domu w Brentwood. W komunikacie prasowym prokurator Nathan Hochman poinformował, że o spowodowanie śmierci pary został oskarżony ich syn, Nick Reiner. 32-latek usłyszał dwa zarzuty m*rderstwa pierwszego stopnia oraz dodatkowy zarzut użycia niebezpiecznego i śmiercionośnego narzędzia — noża. Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles przekazał, że w przypadku skazania grozi mu dożywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia lub kara śmierci. Wiadomo też, że Nick Reiner od lat zmagał się z uzależnieniami i bezdomnością. Osoba z jego bliskiego otoczenia przekazała portalowi People, że miał on niedawno przeprowadzić się do domu rodziców.

Przyczyna śmierci Roba Reinera i jego żony

Rob Reiner i jego żona zostali znalezieni martwi w sypialni. Według Wydziału Medycyny Sądowej Hrabstwa Los Angeles oboje ponieśli śmierć na skutek licznych ran kłutych.

Jak ustalił portal Deadline, w środę 17 grudnia odbyła się krótka rozprawa z udziałem Nicka Reinera. Skuty kajdankami 32-latek pojawił się na niej w towarzystwie swojego prawnika Alana Jacksona i nie przyznał się do winy. Nick Reiner ma ponownie stawić się w sądzie 6 stycznia 2026 roku.