Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

Magda Umer zmarła w wieku 76 lat. Niedługo po tym, jak informacja o jej śmierci obiegła media, wyszły na jaw szczegóły pogrzebu. Wiadomo, gdzie odbędzie się ceremonia i czego artystka zażyczyła sobie odnośnie swojego pochówku.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
pogrzeb 
magda umer
Zdjęcie Magdy Umer fot. Wikimedia Commons: Wojciech Pędzich
Informacja o śmierci Magdy Umer obiegła media 12 grudnia 2025 roku. Dziennikarka, scenarzystka, reżyserka, a przede wszystkim wybitna wykonawczyni polskiej poezji śpiewanej miała 76 lat. W styczniu tego roku przyznała, że od lat zmaga się z depresją, a latem tego roku odwołała koncerty z powodu ''poważnej choroby''. Jak ustaliła PAP, w lipcu tego roku u artystki zdiagnozowano złośliwy nowotwór, a we wrześniu przeszła operację. Niestety nie poprawiła ona jej stanu zdrowia. Miesiąc później doszło do powikłań i krwotoku. Dokładna przyczyna śmierci Magdy Umer nie jest na ten moment znana. Wiadomo za to, kiedy i gdzie odbędzie się jej pogrzeb oraz jakie miała życzenie odnośnie swojego pochówku. 

Pogrzeb Magdy Umer odbędzie się w Warszawie

Pogrzeb Magdy Umer odbędzie się w piątek 19 grudnia 2025 roku. Jak ustalił Fakt, uroczystości pożegnalne odbędą się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych. Finalne miejsce pochówku będzie jednak inne. Magda Umer spocznie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej. Wiadomo też, że artystka zażyczyła sobie, aby spocząć obok swojego zmarłego w 2019 roku męża - Andrzeja Przeradzkiego. Była z nim związana prawie 40 lat i uważała go za  najważniejszą osobę w życiu.

Źródło: PAP / Fakt

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  pogrzeb 
magda umer
