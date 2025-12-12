Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

fot.YouTube @junioreurovision / materiały prasowe

Reklama

23. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 13 grudnia 2025 roku w Pałacu Olimpijskim w Tbilisi. Wydarzenie organizują Europejska Unia Nadawców we współpracy z gruzińskim nadawcą Georgian Public Broadcaster. Polskę w tym roku reprezentuje 12-letnia Marianna Kłos z utworem Brightest Light, a w konkursie zmierzy się łącznie 18 młodych i utalentowanych wykonawców z różnych krajów. Już wkrótce ruszy bezpłatne głosowanie online, dzięki któremu każdy będzie mógł wesprzeć naszą reprezentantkę. Poniżej wyjaśniamy, kiedy i w jaki sposób oddać głos.

Zobacz także:

W jaki sposób można oddać głos w Eurowizji Junior 2025?

Głosowanie w Eurowizji Junior 2025 będzie całkowicie bezpłatne i dostępne dla widzów z całego świata, co oznacza, że każdy może oddać głos na swojego faworyta. Pierwsza tura głosowania online ruszy w piątek 12 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00 i potrwa aż do chwili rozpoczęcia sobotniego koncertu. W tej rundzie wystarczy wejść na oficjalną stronę głosowania, obejrzeć krótkie fragmenty występów wszystkich uczestników i wskazać swoich trzech ulubionych wykonawców. Jeśli chcecie wesprzeć Mariannę Kłos, należy zaznaczyć Polskę oraz dwie dowolne inne piosenki. Pierwsza tura głosowania zakończy się w sobotę 13 grudnia 2025 roku o godzinie 16:59.

Po zakończeniu wszystkich występów głosowanie zostanie wznowione na dodatkowe 15 minut, dając widzom szansę na oddanie ostatnich głosów tuż przed ogłoszeniem werdyktu. Oddane głosy zostaną przeliczone na punkty, które w połączeniu z oceną profesjonalnego jury zadecydują o ostatecznym wyniku konkursu, dzięki czemu publiczność ma realny wpływ na wybór zwycięzcy.