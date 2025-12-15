UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 767 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772 (15-19 grudnia)

Lolita odnajdzie w prasie nazwisko rzeźbiarza, który powinien znać Belarmina. To nadzieja dla Antonita, który będzie musiał udowodnić, że został przez niego oszukany. Ursula ma zamiar wykorzystać list, który Blanca napisała do Diega, by ją zniszczyć. Samuel będzie martwić się, że Diego zniknął i nie zdobędzie zamówionych kamieni szlachetnych. Tymczasem Diego nagle wróci wywołując konsternację Samuela i Blanki.

Susana i Simon udadzą się do Liberta i Rosiny, by wytłumaczyć im, czemu ukryli przed nimi prawdę. Servando przypadkiem zdobędzie adres rzeźbiarza Sepulvedy, który, również oszukany przez Belarmina, zdecyduje się przeciwko niemu zeznawać. Don Ramon z radości umorzy Servando dług. Ursula doniesie pułkownikowi, że widziała, jak jego córka całuje się na festynie z jakimś mężczyzną.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.