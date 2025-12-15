placeholder
Reklama
placeholder

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Akacjowa 38 dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  akacjowa 38 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Reklama

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 767 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772 (15-19 grudnia)

Lolita odnajdzie w prasie nazwisko rzeźbiarza, który powinien znać Belarmina. To nadzieja dla Antonita, który będzie musiał udowodnić, że został przez niego oszukany. Ursula ma zamiar wykorzystać list, który Blanca napisała do Diega, by ją zniszczyć. Samuel będzie martwić się, że Diego zniknął i nie zdobędzie zamówionych kamieni szlachetnych. Tymczasem Diego nagle wróci wywołując konsternację Samuela i Blanki.

Susana i Simon udadzą się do Liberta i Rosiny, by wytłumaczyć im, czemu ukryli przed nimi prawdę. Servando przypadkiem zdobędzie adres rzeźbiarza Sepulvedy, który, również oszukany przez Belarmina, zdecyduje się przeciwko niemu zeznawać. Don Ramon z radości umorzy Servando dług. Ursula doniesie pułkownikowi, że widziała, jak jego córka całuje się na festynie z jakimś mężczyzną.

Artykuł jest aktualizowany. 

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.

Źródło: Telemagazyn

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  akacjowa 38 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Fallout - 2. sezon
-

Amazon Prime Video przyspiesza premierę wielkiego hitu. Różnica jest jednak nieznaczna

2 Ponies
-

Serial w klimacie Zimnej Wojny z Emilią Clark. Zobaczcie zwiastun Ponies

3 1. Jedna bitwa po drugiej
-

Jedna bitwa po drugiej w HBO Max. Premiera szybciej niż się spodziewaliśmy!

4 Netflix
-

Netflix - nowości na styczeń 2026. Finał Stranger Things

5 Avengers: Doomsday - logo
-
Spoilery

Zwiastun Avengers: Doomsday wyciekł do sieci. Powrót legendy Marvela potwierdzony

6 Normal
-

Bob Odenkirk znów kopie tyłki. Zwiastun akcyjniaka Normal z gwiazdą serii Nikt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kim jest Lou Deleuze, która wygrała Eurowizję Junior 2025 z piosenką Ce Monde?

Kim jest Lou Deleuze, która wygrała Eurowizję Junior 2025 z piosenką Ce Monde?

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV