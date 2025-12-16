Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

fot. FX / fot. Wikimedia Commons: Daniel Torok

Reżyser Rob Reiner (Ludzie honoru, Stań przy mnie, Kiedy Harry poznał Sally) oraz jego żona Michele Singer Reiner zostali znalezieni martwi w niedzielę 14 grudnia 2025 roku w swoim domu w Brentwood. Bliscy reżysera i jego żony potwierdzili, że odeszli oni w tragicznych okolicznościach. Portal People, powołując się na swoje źródła, jako pierwszy przekazał z kolei, że sprawcą zdarzenia może być Nick Reiner, syn zmarłej pary, który od lat zmagał się z uzależnieniami i bezdomnością. Według osób z bliskiego otoczenia mężczyzny miał on niedawno przeprowadzić się do domu rodziców. Ponadto na temat śmierci Reinera zdążył wypowiedzieć się sam Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych oburzył internautów swoim wpisem, w którym stwierdził, że wie, co doprowadziło do tragedii.

Syn Roba Reinera trafił do aresztu

Wcześniej wspomniane ustalenia portalu People potwierdziły się. Jak poinformował Deadline 15 grudnia komendant policji Los Angeles, Jim McDonnell, potwierdził podczas konferencji prasowej, że Nick Reiner, 32-letni syn Roba Reinera i Michele Singer Reiner, został aresztowany w niedzielę późnym wieczorem w związku ze śmiercią rodziców. Jest podejrzany o mor*erstwo. Poza tym wiarygodne źródła przekazały portalowi Deadline, że władze prawdopodobnie zostały wezwane do domu reżysera przez jego córkę - Romy Reiner - która mieszka niedaleko. Telefon na numer alarmowy 911 miała wykonać również druga osoba.

Donald Trump twierdzi, że wie, dlaczego zginął Rob Reiner

Rob Reiner od dłuższego czasu był zagorzałym krytykiem Donalda Trumpa oraz skrajnej prawicy. Prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił wypowiedzieć się na temat jego śmierci na swojej platformie Truth Social. We wpisie Trump stwierdził, że Rob Reiner zginął z powodu ''złości, jaką wywołał u innych'' swoją ''szaleńczą obsesją'' na jego punkcie:

Wczoraj wieczorem w Hollywood miało miejsce bardzo smutne wydarzenie. Rob Reiner, zmagający się z przeciwnościami losu, ale niegdyś bardzo utalentowany reżyser filmowy i gwiazdor komedii, zmarł wraz z żoną Michele, podobno z powodu złości, jaką wywołał u innych swoją potężną, nieustępliwą i nieuleczalną chorobą wyniszczającą umysł, znaną jako ZESPÓŁ ZABURZENIA NA PUNKCIE TRUMPA, czasami nazywany TDS.

W dalszej części wpisu Trump wspomniał:

Znany był z tego, że doprowadzał ludzi do SZAŁU swoją szaleńczą obsesją na punkcie prezydenta Donalda J. Trumpa, a jego oczywista paranoja sięgała zenitu, gdy administracja Trumpa przekroczyła wszelkie cele i oczekiwania co do wielkości, a Złota Era Ameryki nastała, być może jak nigdy dotąd. Niech Rob i Michele spoczywają w pokoju.

Wpis Trumpa oburzył nawet Jimmy'ego Kimmela. Prezenter podczas jednego z odcinków swojego programu Jimmy Kimmel Live! postanowił odnieść się do wpisu prezydenta w kontekście ataku na plaży w Sidney, do którego doszło w niedzielę 14 grudnia. Oto co powiedział:

Muszę przyznać, że jest to taki weekend, który sprawia, że zastanawiam się, czy jeszcze kiedykolwiek będzie dobrze. W tym czasie oprócz zdrowego rozsądku w kwestii broni i opieki zdrowotnej psychicznej potrzebujemy współczucia i przywództwa. Nie otrzymaliśmy tego od naszego prezydenta, bo on nie ma tego do zaoferowania. Zamiast tego dostaliśmy idiotę gawędzącego o bzdurach. (...)

Michelle Obama o śmierci Roba Reinera i jego żony

W programie Jimmy Kimmel Live! pojawiła się również Michelle Obama. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych zdradziła, że w niedzielę wieczorem wraz z Barackiem Obamą była umówiona z Robem Reinerem i jego żoną na kolację:

Mieliśmy się z nimi spotkać tego wieczoru. Znaliśmy ich od wielu, wielu lat. (...) Troszczyli się o swoją rodzinę, o ten kraj i o sprawiedliwość i równość.

Policja wciąż prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Roba Reinera i jego żony.