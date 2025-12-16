Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

Reżyser Rob Reiner (Ludzie honoru, Stań przy mnie, Kiedy Harry poznał Sally) oraz jego żona Michele Singer Reiner zostali znalezieni martwi w niedzielę 14 grudnia 2025 roku w swoim domu w Brentwood. Bliscy reżysera i jego żony potwierdzili, że odeszli oni w tragicznych okolicznościach. Portal People, powołując się na swoje źródła, jako pierwszy przekazał z kolei, że sprawcą zdarzenia może być Nick Reiner, syn zmarłej pary, który od lat zmagał się z uzależnieniami i bezdomnością. Według osób z bliskiego otoczenia mężczyzny miał on niedawno przeprowadzić się do domu rodziców. Ponadto na temat śmierci Reinera zdążył wypowiedzieć się sam Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych oburzył internautów swoim wpisem, w którym stwierdził, że wie, co doprowadziło do tragedii.
Syn Roba Reinera trafił do aresztu
Wcześniej wspomniane ustalenia portalu People potwierdziły się. Jak poinformował Deadline 15 grudnia komendant policji Los Angeles, Jim McDonnell, potwierdził podczas konferencji prasowej, że Nick Reiner, 32-letni syn Roba Reinera i Michele Singer Reiner, został aresztowany w niedzielę późnym wieczorem w związku ze śmiercią rodziców. Jest podejrzany o mor*erstwo. Poza tym wiarygodne źródła przekazały portalowi Deadline, że władze prawdopodobnie zostały wezwane do domu reżysera przez jego córkę - Romy Reiner - która mieszka niedaleko. Telefon na numer alarmowy 911 miała wykonać również druga osoba.
Donald Trump twierdzi, że wie, dlaczego zginął Rob Reiner
Rob Reiner od dłuższego czasu był zagorzałym krytykiem Donalda Trumpa oraz skrajnej prawicy. Prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił wypowiedzieć się na temat jego śmierci na swojej platformie Truth Social. We wpisie Trump stwierdził, że Rob Reiner zginął z powodu ''złości, jaką wywołał u innych'' swoją ''szaleńczą obsesją'' na jego punkcie:
W dalszej części wpisu Trump wspomniał:
Wpis Trumpa oburzył nawet Jimmy'ego Kimmela. Prezenter podczas jednego z odcinków swojego programu Jimmy Kimmel Live! postanowił odnieść się do wpisu prezydenta w kontekście ataku na plaży w Sidney, do którego doszło w niedzielę 14 grudnia. Oto co powiedział:
Michelle Obama o śmierci Roba Reinera i jego żony
W programie Jimmy Kimmel Live! pojawiła się również Michelle Obama. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych zdradziła, że w niedzielę wieczorem wraz z Barackiem Obamą była umówiona z Robem Reinerem i jego żoną na kolację:
Policja wciąż prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Roba Reinera i jego żony.
Źródło: People / Deadline / Truth Social / Jimmy Kimmel Live!