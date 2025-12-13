Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

fot. Corinne Cumming / EBU / YouTube: Eurovision Song Contest

Eurowizja Junior 2025 odbyła się w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi. Gruzja po raz drugi pełniła rolę gospodarza konkursu. O zwycięstwo walczyło 18 państw, w tym Polska. Przypomnijmy, że nasz kraj reprezentowała niezwykle utalentowana 12-latka Marianna Kłos z piosenką Brightest Light. W 2025 roku można było oddać darmowy głos na maksymalnie trzech uczestników, w tym również na reprezentanta swojego kraju. O ostatecznych wynikach zadecydowało połączenie punktów publiczności i jury w proporcji 50:50.

Eurowizja Junior 2025: kto wygrał konkurs?

Eurowizję Junior 2025 wygrała Francja, którą reprezentowała Lou Deleuze z piosenką Ce Monde. Francja otrzymała w sumie 248 punktów, w tym 158 od jurorów i 96 od widzów. Polska zajęła 8. miejsce. Marianna Kłos otrzymała łącznie 139 punktów, w tym 67 od widzów i 72 od jurorów.

Eurowizja Junior 2025: punktacja

Najpierw zostały przedstawione głosy jury. Oto które państwa mogły liczyć na 12 punktów:

Malta przyznała 12 punktów Armenii.

Azerbejdżan przyznał 12 punktów Włochom.

Chorwacja przyznała 12 punktów Francji.

San Marino przyznało 12 punktów Francji.

Armenia przyznała 12 punktów Malcie.

Ukraina przyznała 12 punktów Armenii.

Irlandia przyznała 12 punktów Gruzji.

Holandia przyznała 12 punktów Francji.

Polska przyznała 12 punktów Gruzji .

. Macedonia Północna przyznała 12 punktów Francji.

Czarnogóra przyznała 12 punktów Macedonii Północnej.

Włochy przyznały 12 punktów Macedonii Północnej.

Portugalia przyznała 12 punktów Hiszpanii.

Hiszpania przekazała 12 punktów Gruzji.

Gruzja przekazała 12 punktów Armenii.

Cypr przekazał 12 punktów Francji.

Francja przekazała 12 punktów Albanii.

Albania przekazała 12 punktów Francji.

Hiszpania otrzymała 54 punkty.

Polska otrzymała 72 punkty od jurorów (7. miejsce).

Przyszedł czas na glosy widzów.

Cypr otrzymał 47 punktów.

Irlandia otrzymała 41 punktów.

Czarnogóra otrzymała 39 punktów.

Azerbejdżan otrzymał 54 punkty.

Włochy otrzymały 47 punktów.

Chorwacja otrzymała 42 punkty.

Portugalia otrzymała 41 punkty.

San Marino otrzymało 87 punktów.

Holandia otrzymała 46 punktów.

Malta otrzymała 38 punktów.

Albania otrzymała 85 punktów.

Polska otrzymała 67 punktów .

. Ukraina otrzymała 98 punktów.

Macedonia Północna otrzymała 49 punktów.

Armenia otrzymała 58 punktów.

Gruzja otrzymała 55 punktów.

Francja otrzymała 96 punktów.

