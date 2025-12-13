Przeczytaj w weekend
Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

Eurowizja Junior 2025 już za nami. Polskę w tym roku reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos z piosenką Brightest Light. Zobaczcie, co działo się podczas wielkiego finału konkursu i kto wygrał.
Klaudia Woźniak
Tagi:  eurowizja junior 2025 
Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025 fot. Corinne Cumming / EBU / YouTube: Eurovision Song Contest
Eurowizja Junior 2025 odbyła się w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi. Gruzja po raz drugi pełniła rolę gospodarza konkursu. O zwycięstwo walczyło 18 państw, w tym Polska. Przypomnijmy, że nasz kraj reprezentowała niezwykle utalentowana 12-latka Marianna Kłos z piosenką Brightest Light. W 2025 roku można było oddać darmowy głos na maksymalnie trzech uczestników, w tym również na reprezentanta swojego kraju. O ostatecznych wynikach zadecydowało połączenie punktów publiczności i jury w proporcji 50:50. 

Eurowizja Junior 2025: kto wygrał konkurs?

Eurowizję Junior 2025 wygrała Francja, którą reprezentowała Lou Deleuze z piosenką Ce Monde. Francja otrzymała w sumie 248 punktów,  w tym 158 od jurorów i 96 od widzów. Polska zajęła 8. miejsce. Marianna Kłos otrzymała łącznie 139 punktów, w tym 67 od widzów i 72 od jurorów.

Eurowizja Junior 2025: punktacja

Najpierw zostały przedstawione głosy jury. Oto które państwa mogły liczyć na 12 punktów:

  • Malta przyznała 12 punktów Armenii. 
  • Azerbejdżan przyznał 12 punktów Włochom. 
  • Chorwacja przyznała 12 punktów Francji. 
  • San Marino przyznało 12 punktów Francji. 
  • Armenia przyznała 12 punktów Malcie.
  • Ukraina przyznała 12 punktów Armenii.
  • Irlandia przyznała 12 punktów Gruzji.
  • Holandia przyznała 12 punktów Francji.  
  • Polska przyznała 12 punktów Gruzji
  • Macedonia Północna przyznała 12 punktów Francji. 
  • Czarnogóra przyznała 12 punktów Macedonii Północnej. 
  • Włochy przyznały 12 punktów Macedonii Północnej. 
  • Portugalia przyznała 12 punktów Hiszpanii. 
  • Hiszpania przekazała 12 punktów Gruzji. 
  • Gruzja przekazała 12 punktów Armenii. 
  • Cypr przekazał 12 punktów Francji. 
  • Francja przekazała 12 punktów Albanii.
  • Albania przekazała 12 punktów Francji. 
  • Hiszpania otrzymała 54 punkty. 

Polska otrzymała 72 punkty od jurorów (7. miejsce).

Przyszedł czas na glosy widzów

  • Cypr otrzymał 47 punktów.
  • Irlandia otrzymała 41 punktów.
  • Czarnogóra otrzymała 39 punktów.
  • Azerbejdżan otrzymał 54 punkty. 
  • Włochy otrzymały 47 punktów. 
  • Chorwacja otrzymała 42 punkty. 
  • Portugalia otrzymała 41 punkty. 
  • San Marino otrzymało 87 punktów. 
  • Holandia otrzymała 46 punktów. 
  • Malta otrzymała 38 punktów. 
  • Albania otrzymała 85 punktów. 
  • Polska otrzymała 67 punktów
  • Ukraina otrzymała 98 punktów. 
  • Macedonia Północna otrzymała 49 punktów. 
  • Armenia otrzymała 58 punktów. 
  • Gruzja otrzymała 55 punktów.
  • Francja otrzymała 96 punktów. 

Relacja online z Eurowizji Junior 2025

  • [17:00] 23. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior właśnie się rozpoczął!
  • [17:07] Na scenie pojawiła się Marianna Kłos. Nasza reprezentantka wystąpi jako dziewiąta
  • [17:10] Na scenie pojawili się prowadzący - David Aladashvili i Liza Tsiklauri.
  • [17:12] Przyszedł czas pierwszy występ. Eliza Borg z Malty zaprezentowała utwór I Believe
  • [17:16] Jako druga wystąpiła Yagmur, czyli reprezentantka Azerbejdżanu z piosenką Miau Miau.
  • [17:20] Reprezentant Chorwacji - Marino Vrgoc - wykonał utwór Snovi.
  • [17:25] Reprezentantka San Marino - Martina CRV - wykonała piosenkę Beyond the Stars.
  • [17:28] Jako piąty wystąpił reprezentant Armenii. Albert zaprezentował utwór Brave Heart
  • [17:32] Przyszedł czas na Sofię Nersesian. Reprezentantka Ukrainy wykonała utwór Motanka
  • [17:37] Lottie O'Driscoll Murray z Irlandii zaśpiewała piosenkę Ruin.
  • [17:41] Meadow z Holandii zaprezentowała utwór Freeze.
  • [17:45] PRZYSZEDŁ CZAS NA POLSKĘ. Marianna Kłos zawalczyła o zwycięstwo z piosenką Brightest Light
  • [17:50] Nela Manceska z Macedonii Północnej wykonała utwór Miracle
  • [17:54] Przyszedł czas na reprezentantkę Czarnogóry. Asja Dzogovic wykonała piosenkę I tuzna i srecna prica.
  • [17:58] Reprezentant Włoch - Leonardo Giovannangeli - zaprezentował utwór Rockstar
  • [18:03] Ines Goncalves z Portugalii zaprezentowała piosenkę Para onde vai o amor?.
  • [18:07] Gonzalo Pinillos z Hiszpanii wykonał utwór Erase una vez (Once Upon a Time).
  • [18:11] Anita Abgariani z Gruzji zaśpiewała piosenkę Shine Like a Star.
  • [18:16] Rafaello & Christos z Cypru zaprezentowali utwór Away.
  • [18:20] Lou Deleuze z Francji wykonała piosenkę Ce monde.
  • [18:23] Przyszedł czas na ostatni występ. Reprezentantka Albanii - Kroni Pula - zaśpiewała utwór Fruta perime
  • [18:27] GŁOSOWANIE JUZ SIĘ ROZPOCZĘŁO. Jest darmowe i potrwa 15 minut.

Źródło: YouTube: Junior Eurovision Song Contest

