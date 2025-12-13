Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?
Eurowizja Junior 2025 już za nami. Polskę w tym roku reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos z piosenką Brightest Light. Zobaczcie, co działo się podczas wielkiego finału konkursu i kto wygrał.
Eurowizja Junior 2025 odbyła się w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi. Gruzja po raz drugi pełniła rolę gospodarza konkursu. O zwycięstwo walczyło 18 państw, w tym Polska. Przypomnijmy, że nasz kraj reprezentowała niezwykle utalentowana 12-latka Marianna Kłos z piosenką Brightest Light. W 2025 roku można było oddać darmowy głos na maksymalnie trzech uczestników, w tym również na reprezentanta swojego kraju. O ostatecznych wynikach zadecydowało połączenie punktów publiczności i jury w proporcji 50:50.
Eurowizja Junior 2025: kto wygrał konkurs?
Eurowizję Junior 2025 wygrała Francja, którą reprezentowała Lou Deleuze z piosenką Ce Monde. Francja otrzymała w sumie 248 punktów, w tym 158 od jurorów i 96 od widzów. Polska zajęła 8. miejsce. Marianna Kłos otrzymała łącznie 139 punktów, w tym 67 od widzów i 72 od jurorów.
Eurowizja Junior 2025: punktacja
Najpierw zostały przedstawione głosy jury. Oto które państwa mogły liczyć na 12 punktów:
- Malta przyznała 12 punktów Armenii.
- Azerbejdżan przyznał 12 punktów Włochom.
- Chorwacja przyznała 12 punktów Francji.
- San Marino przyznało 12 punktów Francji.
- Armenia przyznała 12 punktów Malcie.
- Ukraina przyznała 12 punktów Armenii.
- Irlandia przyznała 12 punktów Gruzji.
- Holandia przyznała 12 punktów Francji.
- Polska przyznała 12 punktów Gruzji.
- Macedonia Północna przyznała 12 punktów Francji.
- Czarnogóra przyznała 12 punktów Macedonii Północnej.
- Włochy przyznały 12 punktów Macedonii Północnej.
- Portugalia przyznała 12 punktów Hiszpanii.
- Hiszpania przekazała 12 punktów Gruzji.
- Gruzja przekazała 12 punktów Armenii.
- Cypr przekazał 12 punktów Francji.
- Francja przekazała 12 punktów Albanii.
- Albania przekazała 12 punktów Francji.
- Hiszpania otrzymała 54 punkty.
Polska otrzymała 72 punkty od jurorów (7. miejsce).
Przyszedł czas na glosy widzów.
- Cypr otrzymał 47 punktów.
- Irlandia otrzymała 41 punktów.
- Czarnogóra otrzymała 39 punktów.
- Azerbejdżan otrzymał 54 punkty.
- Włochy otrzymały 47 punktów.
- Chorwacja otrzymała 42 punkty.
- Portugalia otrzymała 41 punkty.
- San Marino otrzymało 87 punktów.
- Holandia otrzymała 46 punktów.
- Malta otrzymała 38 punktów.
- Albania otrzymała 85 punktów.
- Polska otrzymała 67 punktów.
- Ukraina otrzymała 98 punktów.
- Macedonia Północna otrzymała 49 punktów.
- Armenia otrzymała 58 punktów.
- Gruzja otrzymała 55 punktów.
- Francja otrzymała 96 punktów.
Relacja online z Eurowizji Junior 2025
- [17:00] 23. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior właśnie się rozpoczął!
- [17:07] Na scenie pojawiła się Marianna Kłos. Nasza reprezentantka wystąpi jako dziewiąta.
- [17:10] Na scenie pojawili się prowadzący - David Aladashvili i Liza Tsiklauri.
- [17:12] Przyszedł czas pierwszy występ. Eliza Borg z Malty zaprezentowała utwór I Believe.
- [17:16] Jako druga wystąpiła Yagmur, czyli reprezentantka Azerbejdżanu z piosenką Miau Miau.
- [17:20] Reprezentant Chorwacji - Marino Vrgoc - wykonał utwór Snovi.
- [17:25] Reprezentantka San Marino - Martina CRV - wykonała piosenkę Beyond the Stars.
- [17:28] Jako piąty wystąpił reprezentant Armenii. Albert zaprezentował utwór Brave Heart.
- [17:32] Przyszedł czas na Sofię Nersesian. Reprezentantka Ukrainy wykonała utwór Motanka.
- [17:37] Lottie O'Driscoll Murray z Irlandii zaśpiewała piosenkę Ruin.
- [17:41] Meadow z Holandii zaprezentowała utwór Freeze.
- [17:45] PRZYSZEDŁ CZAS NA POLSKĘ. Marianna Kłos zawalczyła o zwycięstwo z piosenką Brightest Light.
- [17:50] Nela Manceska z Macedonii Północnej wykonała utwór Miracle.
- [17:54] Przyszedł czas na reprezentantkę Czarnogóry. Asja Dzogovic wykonała piosenkę I tuzna i srecna prica.
- [17:58] Reprezentant Włoch - Leonardo Giovannangeli - zaprezentował utwór Rockstar.
- [18:03] Ines Goncalves z Portugalii zaprezentowała piosenkę Para onde vai o amor?.
- [18:07] Gonzalo Pinillos z Hiszpanii wykonał utwór Erase una vez (Once Upon a Time).
- [18:11] Anita Abgariani z Gruzji zaśpiewała piosenkę Shine Like a Star.
- [18:16] Rafaello & Christos z Cypru zaprezentowali utwór Away.
- [18:20] Lou Deleuze z Francji wykonała piosenkę Ce monde.
- [18:23] Przyszedł czas na ostatni występ. Reprezentantka Albanii - Kroni Pula - zaśpiewała utwór Fruta perime.
- [18:27] GŁOSOWANIE JUZ SIĘ ROZPOCZĘŁO. Jest darmowe i potrwa 15 minut.
Źródło: YouTube: Junior Eurovision Song Contest