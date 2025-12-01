Świąteczny prezentownik naEKRANIE: polecamy książki i komiksy na świąteczne prezenty

Marginesy / Albatros / Prószyński i S-ka

Książki i komiksy to tradycyjny prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. Wybraliśmy dla was kilkanaście komiksów, książek i serii, które powinny zainteresować miłośników popkultury - zarówno dorosłych, jak i znacznie młodszych. Czasem są to pojedyncze pozycje, kiedy indziej serie czy przygotowane przez wydawców pakiety.

Mamy w zestawieniu thrillery, fantastykę, prozę obyczajową, interesujące komiksy, a także pozycje non-fiction. Nie zabrakło też wydań zbiorczych cenionych tytułów i pięknie wydanych komiksów.

Oto nasze propozycje książek i komiksów na prezent:

Antologia - Koniec świata, jaki znamy. Bastion Stephena Kinga. Nowe historie

Wielki powrót do świata Bastionu, gdzie Kapitan Trips zdziesiątkował ludzkość, a wśród jego ruin rozgrywa się walka o duszę i przyszłość człowieka.

Bastion to ponadczasowa historia, która ukształtowała sposób, w jaki postrzegamy apokalipsę i walkę dobra ze złem. W tej autoryzowanej przez samego Stephena Kinga i opatrzonej jego wstępem antologii najciekawsi współcześni pisarze grozy i fantastyki rozwijają jego przerażającą, mroczną wizję.

Każde z opowiadań nie tylko na nowo ożywia znane miejsca i postaci, ale też stawia fundamentalne pytania o kondycje człowieka w obliczu końca świata.

Autorzy opowiadań:

Caroline Kepnes, Wrath James White, Meg Gardiner, Bryan Smith, Bev Vincent, Joe R. Lansdale, Jonathan Janz, Gabino Iglesias, C. Robert Cargill, Hailey Piper, Tim Lebbon, Richard Chizmar, Alex Segura, Catriona Ward, Poppy Z. Brite, Michael Koryta, Alma Katsu, S. A. Cosby, Josh Malerman, Cynthia Pelayo, Rio Youers, V. Castro, Tananarive Due & Steven Barnes, Paul Tremblay, Usman T. Malik, Wayne Brady & Maurice Broaddus, Ronald Malfi, Somer Canon, Chuck Wendig, Premee Mohamed, Catherynne M. Valente, Sarah Langan, Nat Cassidy, David J. Schow.

Mick Herron - Seria Kulawe Konie

Mglisty Londyn, ironia i kawał dobrego thrillera – seria „Kulawe konie” to najlepsza zimowa lektura

Mick Herron staje się dziś królem współczesnego thrillera szpiegowskiego i godnym następcą Johna le Carrégo. Seria „Kulawe konie” (sześć wydanych już w Polsce tomów i nie ma wśród ani jednego choćby trochę słabszego) to istny literacki dynamit – jest błyskotliwie, inteligentnie i z mnóstwem czarnego humoru.

Herron wziął na warsztat grupę zdegradowanych agentów MI5, odstawionych na boczny tor do obskurnego Slough House. To szpiedzy, których kiedyś ktoś zawiódł – ale częściej sami srogo zawiedli. Na ich czele stoi Jackson Lamb: dość obleśny, mocno cyniczny i nadal w świetnej formie (intelektualnej). Nikt nie chce mieć go za szefa, za to czytelnik czeka na jego wejście i jakiś bon mot w każdej kolejnej scenie. A jeśli do całego tego obrazu dodamy politykę, intrygę i absurd zbiurokratyzowanych służ specjalnych, po czym przyprawimy to wszystko emocjami, które potrafią zaskakiwać bardziej niż kulka w plecy, dostaniemy naprawdę wybuchową mieszankę. Tajemnica serii? „Kulawe konie” to szpiegostwo podszyte prawdą o ludzkich słabościach — i dlatego tak bardzo wciąga.

Ekranizacja powieści z Garym Oldmanem w roli Lamba jest zaś jednym z najlepszych seriali szpiegowskich ostatnich lat. Duszny klimat, rewelacyjne dialogi, świetni bohaterowie – dokładnie jak w książkach.

„Kulawe konie” to seria, która udowadnia, że największych emocji w wywiadzie nie znajdzie się na eleganckich korytarzach głównej siedziby MI5, lecz w pomiętych aktach, między kubkami niedopitej kawy i wśród ludzi, którzy mimo porażek wciąż próbują coś naprawić, wciąż wychodzą z siebie, gasząc kolejne pożary. To seria, która idealnie trafi w gust każdego, kto szuka literatury wciągającej, świetnie napisanej i osadzonej w świecie kreślonym przez autora z pełnym rozmachem.

Podłóż pod choinkę wszystkie sześć tomów serii „Kulawe konie” Micka Herona: Kulawe konie, Martwe lwy, Prawdziwe tygrysy, Ulica szpiegów, Londyńskie zasady i świeżutki tom Joe Country – tego, kogo obdarujesz, czekają długie godziny wybornej rozrywki. Po pierwszym tomie szybko sięga się po następne… i będzie chciał więcej (kolejne powieści serii w przygotowaniu)!

Ursula K. Le Guin, Fred Fordham - Czarnoksiężnik z Archipelagu. Powieść graficzna

Czarnoksiężnik z Archipelagu” to pierwsza z sześciu części cyklu „Ziemiomorze” – jednego z najbardziej cenionych dzieł w historii literatury fantasy. To filozoficzna opowieść o dojrzewaniu, odpowiedzialności i pogodzeniu się z własną tożsamością, a zarazem wciągająca historia rozgrywająca się w starannie wykreowanym przez autorkę świecie magii.

Ursula K. Le Guin, uznawana za jedną z najwybitniejszych autorek fantasy, stworzyła dzieło, które porusza czytelników na wielu poziomach – emocjonalnym, intelektualnym i duchowym. Graficzna adaptacja Freda Fordhama ukazuje klasyczną historię w zupełnie nowym świetle, zachowując jej głębię i wyjątkowy klimat.

Joe Hill - NOS4A2

Gratka dla fanów horrorów w najlepszym stylu: oldschoolowa groza z nowoczesnym twistem – w wykonaniu godnym następcy Stephena Kinga!

Victoria McQueen w dniu ósmych urodzin przekonuje się, że ma niezwykły dar: potrafi przemieszczać się do miejsc, w których znajdują się zaginione osoby i rzeczy. Nieważne, czy wyruszy na poszukiwanie bransoletki, zdjęcia, kota, czy odpowiedzi na dowolne pytanie – jeśli przejedzie przez rozklekotany most niedaleko domu, zawsze znajdzie to, czego szuka. Nawet jeśli szuka po prostu… kłopotów.

Charlie Manx też ma niezwykły dar. Każde dziecko, które wsiądzie do jego rolls-royce’a z 1938 roku, pojedzie do Gwiazdkowej Krainy, ukrytego świata, który kusi nieustannymi przyjemnościami. A tam Charlie z radością wyssie z niego życie.

Bo tablica rejestracyjna z napisem „NOS4A2” wskazuje tylko jedno: tym rolls-royce’em jeździ wampir. Dobrze się zastanów, czy chcesz przejechać się razem z nim.

Już wkrótce nadejdzie dzień, w którym Victoria i Charlie staną przeciwko sobie. A Charlie Manx już się postara, żeby Victoria nigdy go nie zapomniała.

Joe Hill udowadnia, że groza może być dziedziczna – ale jego mrok ma zupełnie nowe oblicze.

Chris Niedenthal - W punkt. Życie z aparatem

Chris Niedenthal od pół wieku jest świadkiem historii – tej wielkiej i tej małej. Niezależnie od tego, czy obserwował budowę Dworca Centralnego, brutalne akcje ZOMO, fabrykę Leninów w Moskwie, strajk w Hucie Warszawa, protesty studentów w Chinach, kilometrowe kolejki przed stacjami benzynowymi CPN, pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, targ w Grójcu, spacer pierwszego sekretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego na ostatnie PRL-owskie wybory parlamentarne czy codzienne życie Polaków – udawało mu się uchwycić kwintesencję zdarzenia, emocje, ciężar chwili.

W kontynuacji bestsellerowej książki Właściwy moment Chris Niedenthal zabiera nas w podróż zarówno przez przełomowe, jak i pozornie nieistotne momenty naszych czasów, a każdemu z ponad dwustu zdjęć towarzyszy opowieść o okolicznościach, w jakich powstały te niezapomniane kadry.

Niedenthal, jeden z najsłynniejszych reporterów na świecie, był tam, gdzie działa się historia, i pozwala nam lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

Arthur Conan Doyle - Sherlock Holmes. Księga wszystkich spraw

Najgenialniejszy detektyw wszech czasów w pełnej krasie! Zebrane w jednym tomie wszystkie opowieści o Sherlocku Holmesie stworzone przez Arthura Conan Doyle’a!

Fajka i charakterystyczna czapka, przenikliwy umysł i bystrość obserwacji, a przede wszystkim niepodważalna dedukcja – to cechy, które wyróżniają słynnego detektywa z Baker Street. Nic dziwnego, że jego postać nie tylko wzmogła globalne zainteresowanie opowieściami kryminalnymi, ale wręcz na zawsze odmieniła status i odbiór literatury detektywistycznej, a także wzorce jej bohaterów.

Z czasem Holmes stał się jeszcze popularniejszy za sprawą niezliczonych filmowych adaptacji jego historii, zarówno kinowych, jak i telewizyjnych. Pozostaje również wciąż inspiracją dla niezliczonej rzeszy literackich naśladowców maestrii Arthura Conan Doyle’a.

Niezwykłe przygody detektywa z Londynu rozpoczęły się wraz z publikacją powieści „Studium w szkarłacie” w 1887 r. i wkrótce podbiły serca czytelników. Zyskały tak zagorzałych fanów, że ci zmusili autora do „odwołania” przedwczesnej śmierci Holmesa. Nie dali umrzeć pamięci o nim nawet po śmierci samego Doyle’a. Bohater przeżył swego twórcę i do dziś pozostaje niedoścignionym indywidualistą, wzorem ekscentrycznej błyskotliwości, którą nawet współcześnie trudno byłoby podważyć.

Ed Brubaker, Michael Lark - Sceny zbrodni

Uwielbiana seria kryminalna po raz pierwszy w Polsce!

Prywatny detektyw Jack Herriman widział już wiele trupów. To zresztą u Herrimanów rodzinne: jego wuj jest drugim po Weegeem najsłynniejszym fotografem miejsc zbrodni.Skołowany po ostatnim zleceniu, które potoczyło się wyjątkowo pechowo, Jack podejmuje sprawę zaginionej dziewczyny. Miało być łatwo. Znajduje jednak same kłamstwa i sekrety sekty wolnej miłości.

Sceny zbrodni Eda Brubakera i Michaela Larka po raz pierwszy ukazały się wiele lat przed tym, jak autorzy wypuścili znane i cenione serie, takie jak Gotham Central. Na długo przed tym, zanim posypały się nominacje do Nagrody Eisnera. Teraz to arcydzieło detektywistycznego noir wraca w odświeżonym wydaniu z nigdy dotąd niepublikowanymi dodatkami i materiałami z kulis powstawania, uzupełnionymi osobistą opowieścią Eda.

Max Kidruk - Kolonia

Rok 2141.

Ludzkość na Ziemi nie otrząsnęła się jeszcze po clodis – największej pandemii od półwiecza – kiedy pojawia się nowy patogen, który infekuje wyłącznie kobiety w ciąży. Grupa immunologów stara się rozpoznać jego naturę oraz znaleźć możliwe powiązania z rejestrowanymi od jakiegoś czasu na całej planecie wyrzutami neutrin.

Tymczasem populacja Kolonii marsjańskich przekracza sto tysięcy mieszkańców; aż jedna trzecia z nich urodziła się już na Czerwonej Planecie. Jednak to nie oni zajmują najlepsze posady w zaawansowanej technologicznie gospodarce Marsa i politycznych strukturach: przegrywają z ziemskimi superspecjalistami i są zmuszani do ciężkiej, niemal niewolniczej harówki, wykonując fizyczną, niewymagającą kwalifikacji pracę.

Cierpliwość urodzonych na Marsie powoli się kończy, z roku na rok coraz bardziej pragną zmian, lecz nie zdają sobie sprawy z tego, że transformacja, o której marzą, może położyć kres istnieniu Kolonii… Czy budowana od niemal stu lat społeczność marsjańska zadrży w posadach od eksplodującej rewolucji?

Kolonia z przerażającą wręcz wiarygodnością kreśli nie tylko obraz wielokulturowej, międzynarodowej społeczności marsjańskiej i nieustannych tarć w jej wnętrzu, ale także ponurą wizję Ziemi – planety, która wciąż jeszcze jest naszym domem. Historia opowiedziana z perspektywy kilkunastu zapadających w pamięć bohaterów – zarówno Ziemian, jak i kolonizatorów – prowadzi czytelnika przez swoje meandry i odkrywa punkty styku w najmniej oczekiwanych momentach. Zmusza przy tym do głębszej refleksji o geopolitycznej przyszłości Ziemi, o nadchodzącej możliwej katastrofie ekologicznej, o mocarstwach pod rządami szaleńców oraz o tym, czy ekspansja ludzkości i podbój kosmosu rzeczywiście staną się naszą jedyną nadzieją.

