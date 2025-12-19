Reklama
Gracze World of Warcraft od dawna na to czekali. Już wkrótce w grze zadebiutuje nowa specjalizacja

Blizzard zapowiedział nową aktualizację World of Warcraft, która wprowadzi kolejne elementy związane z nadchodzącym rozszerzeniem Midnight. Tym razem pojawią się w niej m.in. zmiany w interfejsie, kolejna redukcja statystyk postaci oraz nowa subklasa dla Łowców Demonów – Devourer.
World of Warcraft: Midnight fot. Blizzard Entertainment
Devourer to specjalizacja wykorzystująca niszczycielską moc Pustki. Umożliwi ona Łowcom Demonów nie tylko walkę wręcz, lecz także korzystanie ze średniodystansowych zaklęć. Oczywiście nie zabraknie również charakterystycznych dla tej klasy zdolności zwiększających mobilność i pozwalających na błyskawiczne przemieszczanie się po polu walki.

Oprócz tego, dzięki wykonaniu krótkiej serii zadań, gracze będą mogli odblokować nową kombinację rasy i klasy – Elfy Pustki (Void Elves) będą mogły zostać Łowcami Demonów. Wcześniej klasa ta była dostępna wyłącznie dla Krwawych i Nocnych Elfów.

nullfot. Blizzard Entertainment

Najbliższa aktualizacja wprowadzi także kolejną kompresję statystyk, dzięki której wszystkie liczby zostaną zmniejszone, jednak ogólna moc postaci ma pozostać bez zmian. Zmiany w interfejsie obejmą m.in. czytelniejsze ramki rajdowe oraz ulepszone, bardziej rozbudowane opcje personalizacji. Wprowadzona zostanie również możliwość odblokowywania i zapisywania zestawów strojów do transmogryfikacji oraz place treningowe PvP.

Aktualizacja przygotowująca do premiery World of Warcraft: Midnight zadebiutuje 20 stycznia 2026 roku. Tydzień później rozpocznie się specjalne wydarzenie, a wszyscy gracze otrzymają wzmocnienie The Winds of Mysterious Fortune, zwiększające ilość zdobywanego doświadczenia na poziomach 10–79.

Źródło: informacja prasowa

