Kuchenne rewolucje: restauracje, którym się nie udało. Nie szukajcie ich

Program Kuchenne rewolucje prowadzony przez Magdę Gessler jest emitowany od 2010 roku. Jego odcinki można obecnie oglądać na platformie HBO Max i w Playerze. Najpopularniejsza polska restauratorka niezmiennie od lat pomaga zmagającym się z problemami właścicielom lokali gastronomicznych wyjść z kryzysu. Choć wiele restauracji stanęło na nogi i odnosi sukcesy do dziś właśnie dzięki jej pomocy, w programie nie zabrakło też licznych lokali, które na stałe zniknęły z mapy naszego kraju. Zalicza się do nich między innymi Kiełbaskownia niegdyś znajdująca się Krakowie, czyli pierwszy food truck w historii, który mógł liczyć na pomoc Magdy Gessler. Odcinek z jego udziałem został wyemitowany 10 października 2024 roku. Niedługo potem prowadząca przekazała w mediach społecznościowych, że ''rzadko bohaterowie znikają bez śladu''. Tak właśnie stało się z właścicielką Natalią, która postanowiła zamknąć swój lokal niedługo po udanej rewolucji.

Historia właścicieli Kiełbaskowni wcale nie jest jednak aż tak zaskakująca, jak mogłoby się wydawać. Fani Kuchennych rewolucji mieli okazję poznać znacznie bardziej szokujące historie właścicieli, a niektóre odcinki z nieistniejącymi już lokalami do dziś wzbudzają kontrowersje. Które lokale znane z Kuchennych rewolucji nie przetrwały po wizycie Magdy Gessler?

Kuchenne rewolucje: te lokale nie przetrwały

Sztuka Kochania Mięsa, Łódź (sezon 28. odcinek 8.)

O Sztuce Kochania Mięsa zrobiło się głośno na początku 2024 roku. Doświadczony szef kuchni Tomasz prowadził lokal wraz z żoną Martą. Choć z restauracji zniknął brud i odbył się w niej remont, finałowa kolacja ostatecznie nie doszła do skutku, po tym, jak okazało się, że Tomasz był pod wpływem alkoholu. Prowadząca stwierdziła wtedy: ''Tomek powinien być odseparowany, żeby nie zrobić krzywdy sobie i innym. Nie mogę wam pomóc, muszę zrezygnować z dalszej promocji restauracji, która nie ma przyszłości''. Po przerwaniu rewolucji Magda Gessler wróciła na miejsce po kliku tygodniach. Zobaczyła wtedy drzwi zamknięte na kłódkę. Po rozmowie telefonicznej z właścicielami dowiedziała się, że Tomasz miał stworzyć zagrożenie pożarowe, a przez jego problem z alkoholem gospodarze nieruchomości jakiś czas temu zamknęli lokal i zabronili im wejść do środka.

Łebska Chata, Łeba (sezon 9. odcinek 1.)

O tej rewolucji z 2013 roku zrobiło się szczególnie głośno w mediach. Magda Gessler początkowo była zadowolona z metamorfozy, jednak internauci po jakimś czasie zaczęli pisać wiele negatywnych komentarzy na temat dań serwowanych dań. Choć prowadząca nie wyraziła na to zgody, właściciel wciąż promował swój lokal, wykorzystując do tego jej nazwisko. Restauratorka w 2014 roku powiadomiła sąd, domagając się przeprosin oraz 100 tysięcy złotych w ramach zadośćuczynienia. Choć lokal ostatecznie nie został zamknięty przez pozew prowadzącej, w marcu 2022 roku w wybuchł w nim ogromny pożar. Niedługo potem zmarł właściciel restauracji - Mirosław Bem.

Wyszynk z szynką, Kielce (sezon 13. odcinek 12.)

Szczególne kontrowersje wzbudziła także właścicielka restauracji w Kielcach. Choć jej dania pozostawiały wiele do życzenia i zdażało się nawet, że były przeterminowane, to nie one okazały się największym problemem, a to, jakie warunki zapewniła swojej ekipie. Pracownicy byli źle traktowani i mogli liczyć na zarobki w granicach 700-800 złotych za pełny etat. W 2017 roku media obiegła informacja, że właścicielka została skazana na dwa i pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto sąd obciążył ją grzywną w wysokości 3,2 tysiąca złotych i nakazał pokrycie kosztów procesu. Agnieszka K. dopuściła się celowego naruszania praw pracowniczych oraz poświadczenia nieprawdy.

Schwarze Schmetterling, Katowice (sezon 16. odcinek 7.)

Odcinek z lokalem, który niegdyś nazywał się Le Papillon Noir, do dziś wzbudza szczególne kontrowersje. Widzowie z pewnością zapamiętali z niego panią Justynę. Właścicielka małego bistro przyznała, że postanowiła otworzyć lokal z francuską kuchnią z przypadku i od zawsze marzyła o włoskiej restauracji. Pani Justyna nie tylko nie zgadzała się z opiniami Magdy Gessler, ale też potrafiła obrazić prowadzącą w obecności kamer. Restauracja ostatecznie została zamknięta jeszcze przed emisją odcinka.

Kapitan Nemo, Skarbimierz (sezon 5. odcinek 1.)

Widzowie zapamiętali odcinek ze Skarbmierza z tego, że prowadząca zatruła się kotletem mielonym, który otrzymała podczas pierwszej wizyty w lokalu. Kolejnym szokiem dla widzów było to, że właściciele nie spełnili prośby prowadzącej i nie zgodzili się zmienić nazwy lokalu na Kapitan Cook. Problemy pojawiły się również po emisji odcinka. Właścicielka restauracji zwróciła się wtedy do mediów i zarzuciła producentom manipulację, przyznając, że ma żal o to, że odcinek skupiał się przede wszystkim na kłótniach rodzinnych.

Bar Urlop, Katowice (sezon 11. odcinek 9.)

W tym lokalu największym problemem nie była jakość dań, tylko prywatne życie pracowników. Właściciel okazał się hazardzistą, który kilka tygodni po rewolucji został oskarżony przez samą Magdę Gessler. Restauratorka podczas swojej wizyty stwierdziła, że właściciel nie mówi jej całej prawy na temat warunków zatrudnienia drugiego kucharza. Stwierdziła też, że nie spełnił jej oczekiwań, dlatego nie uznała rewolucji za udaną.

Chleb i sól, Bochnia (sezon 9. odcinek 10.)

W tym lokalu od początku panował chaos i zła atmosfera. Wszystko przez jedną z kelnerek, która popadła w poważny konflikt zarówno z innymi pracownikami, jak i właścicielką. Przez swoje zachowanie kelnerka otrzymała nawet zawiadomienie do prokuratury. Problemem w lokalu okazały się nie tylko napięte relacje pracowników, ale też dania. Magda Gessler nie mogła uwierzyć w to, że goście otrzymują nieświeże produkty i była oburzona tym, do jakiego stanu została doprowadzona kuchnia. Restauracja niedługo po rewolucji zmieniła lokalizację, a niedługo potem została zamknięta na stałe.

Indian Ocean, Poznań (sezon 3. odcinek 6.)

Ten lokal szczególnie zszokował Magdę Gessler. Prowadząca nie mogła uwierzyć w to, jak mała jest restauracja oraz to, że dania były serwowane w jednorazowych naczyniach i talerzach. Prowadząca mimo wszystko postanowiła pomóc właścicielom i wprowadziła do lokalu indyjską kuchnię. Według właścicieli ich nowe propozycje dań szybko przestały interesować gości.

Wałkowanie, Łódź (sezon 15. odcinek 4.)

Sukcesem długo nie cieszyli się także właściciele restauracji Wałkowanie w Łodzi, którzy przed wizytą restauratorki podpadli sanepidowi. Zakwestionowana została wielość kuchni, która musiała przejść metamorfozę. Właściciele nie mogli sobie przez to pozwolić na zainwestowanie w lepszy wystrój. Magda Gessler podczas swojej wizyty po przeprowadzeniu rewolucji stwierdziła, że nie jest w stanie zaliczyć jej do udanej.