John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

John Cena po 26 latach zakończył swoją przygodę z wrestlingiem. Przed pożegnaniem się z kibicami stoczył swoją ostatnią walkę. Pożegnanie wrestlera odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  WWE 
John Cena
Zdjęcie Johna Ceny fot. Wikimedia Commons/Gage Skidmore
John Cena zdobył światową sławę za sprawą swoich występów w federacji WWE, w której zadebiutował w 1999 roku. Przez 26 lat swojej kariery Amerykanin został mistrzem świata aż 17 razy (14x WWE Champion/World Heavyweight Champion, 3x World Heavyweight Champion). Ponadto zdobył tytuły United States Champion (5 razy) oraz Tag Team Champion (4 razy) i dwukrotnie zwyciężył Royal Rumble. Na początku grudnia 2025 roku 48-latek oficjalnie zakończył swoją karierę. Zanim to zrobił, stoczył swój ostatni pojedynek i pożegnał się z kibicami.

Tak wyglądało pożegnanie Johna Ceny z wrestlingiem

Fani Johna Ceny na długo zapamiętają sobotę 13 grudnia 2025 roku. To właśnie tego dnia wrestler oficjalnie zakończył swoją karierę sportową na ringu w Capital One Arenie w Waszyngtonie. Zanim pożegnał się z kibicami, zawodnik znany z hasła ''Never Give Up'' (nigdy się nie poddawaj) niestety przegrał swoją ostatnią walkę w z Walterem ''Guntherem'' Hahnem. Po pojedynku Cena zostawił w ringu między innymi buty i zwrócił się do kibiców słowami:

To była przyjemność służyć Wam przez te wszystkie lata. Dziękuję.

Niedługo potem do ringu weszli aktualni mistrzowie - Cody Rhodes i CM Punk - którzy w milczącym geście szacunku położyli swoje pasy na ramionach Ceny. John Cena nie ukrywa, że po zakończeniu kariery sportowej będzie chciał skupić się wyłącznie na aktorstwie. Przypomnijmy, że wrestler zadebiutował na ekranie w 2006 roku w filmie akcji W cywilu. W późniejszych latach dał się poznać z produkcji takich jak 12 rund, Trainwreck, Szybcy i wściekli 9 czy Peacemaker. Główna rola w dostępnym na HBO Max serialu przyniosła mu nie tylko uznanie widzów, ale też nominacje do nagród, w tym do Critics Choice Super Awards (Najlepszy Aktor w serialu superbohaterskim).

John Cena po swojej ostatniej walce został pożegnany również na oficjalnym profilu WWE na Instagramie. Pojawiły się tam liczne materiały z jego udziałem, które znajdziecie w poniższej galerii:

Tak John Cena został pożegnany przez WWE

Materiał z profilu @wwe na Instagramie
Źródło: Instagram: @wwe
Źródło: Instagram: @wwe

