Shang-Chi i Free Guy- premiera tylko w kinach. Dystrybucja jednak trochę inna

fot. materiały prasowe

Disney jako dystrybutor filmów Marvel Studios ogłosił, że Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni będzie mieć premierę tylko w kinach. Podobnie będzie też z Free Guy. Oba tytuły nie będą już brane pod uwagę do dystrybucji hybrydowej, czyli nie trafią jednocześnie do kin i do VOD w postaci platformy Disney+.

Jednak Disney podejmuje ważną decyzję o zmianie zasad. Oba filmy będą w kinach tylko przez 45 dni. Ekskluzywne okno wyświetlania na wielkim ekranie, podobnie jak w przypadku innych dystrybutorów, zostaje obniżone ze standardowych 90 dni, które obowiązywały przed pandemią koronawirusa. Oznacza to, że po 45 dniach filmy mogą trafić do VOD lub na DVD i Blu-ray. Jednakże Disney nie ogłosił, jak dokładnie ten proces po premierze w kinach będzie wyglądać, więc data premiery w VOD nie jest jeszcze pewna.

Przypomnijmy, że Czarna wdowa, Cruella i Wyprawa do dżungli to trzy filmy Disneya, które dostaną premierę hybrydową. W krajach z Disney+ trafią też do platformy poprzez funkcję Premiere Access, czyli poza subskrypcją za dostęp trzeba zapłacić około 30 dolarów.

Decyzja o premierze w Disney+ nie jest tak dziwna, jeśli spojrzymy na właśnie opublikowaną liczbę subskrybentów. Na maj 2021 roku w skali globalnej platforma ma już 103.6 miliona subskrybentów.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - analiza zwiastuna; easter eggi, nawiązania, spekulacje

W początkowym ujęciu zwiastuna pojawia się pomieszczenie, w którym na oknach znajdują się symbole pierścieni. Jest ich 10; to nawiązanie zarówno do komiksowej organizacji Dziesięć Pierścieni, jak i artefaktu o tej samej nazwie.

Marvel może stać przed nie lada wyzwaniem. Portal Variety analizując informację chińskiej telewizji twierdzi, że Eternals oraz wspomniany Shang-Chi mogą mieć problem z premierą w tych kraju. Kanał propagandowy z Chin pokazał listę nadchodzących zagranicznych tytułów i tych dwóch na niej nie było. Nie wiadomo więc, czy nie zostały one jeszcze przeanalizowane, czy być może zostały skreślone.

Eternals wydaje się pewniakiem do braku premiery w Chinach, bo Chloe Zhao nie jest zbyt lubiana przez rząd, ale Shang-Chi pozornie może nie mieć tak dosłownych konotacji politycznych, ale problemem jest podobno komiks, w którym postać Fu Manchu bardzo negatywnie i stereotypowo przedstawiała Azjatów. Choć tego typu podejścia w filmie nie ma, stąd zdaniem dziennikarzy jest niechęć rządu i cenzorów.

Marvel musi walczyć o Chiny, bo Chińczycy szaleją za ich filmami. Każdy z nich bije tam rekordy popularności, więc brak premiery w tym kraju to dużo mniej wpływów z kin.