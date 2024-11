Nowe zdjęcia obsady Yellowjackets. Jedno z nich łamie serce

Showtime

Obsada serialu Yellowjackets wzięła udział w sesji promującej 3. sezon dla magazynu Vanity Fair. Zobaczcie, jak prezentują się nastoletnie i dorosłe wersje bohaterek. Jedno ze zdjęć złamie widzom serca, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach. Uwaga - spoiler: ponieważ dorosła Natalie (Juliette Lewis) zginęła w finale 2. sezonu, do zdjęcia zapozowała tylko młodsza dziewczyna (Sophie Thatcher). Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Yellowjackets: sezon 3 - obsada na nowych zdjęciach

Yellowjackets - sezon 3

Yellowjackets: sezon 3 - co wiadomo?

Nadchodzące odcinki mają ujawnić więcej szczegółów tajemnicy, która wydarzyła się w przeszłości i ciąży nad bohaterkami w czasie teraźniejszym. Będzie również kontynuować wątek dorosłych postaci po tragedii, która dotknęła jedną z nich. Jedna z aktorek, Christina Ricci, zapewniła, że to "będzie brutalny sezon".

Przewiduje się, że 3. sezon Yellowjackets zadebiutuje na początku 2025 roku. Przypomnijmy, że w Polsce serial jest dostępny na platformie streamingowej Canal+.