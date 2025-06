Ta gra wygląda jak kreskówki z lat 30. XX wieku. Możecie sprawdzić ją za darmo!

fot. Coffee Stain Publishing

Summer Game Fest 2025 to nie tylko zapowiedzi dużych tytułów i nowych odsłon znanych serii. Podczas wydarzenia nie zabrakło również mniejszych produkcji od niezależnych twórców — niektóre z nich potrafiły przyciągnąć uwagę widzów równie mocno, co największe premiery. Do tego grona można zaliczyć także Into the Unwell, tworzone przez studio She Was Such A Good Horse i wydawane przez Coffee Stain Publishing.

Into the Unwell to trzecioosobowa gra akcji roguelite, oferująca rozgrywkę zarówno solo, jak i w trybie kooperacji dla maksymalnie trzech graczy. Gracze zmierzą się z wymagającymi przeciwnikami, przemierzą surrealistyczne lokacje i skorzystają z wyjątkowego arsenału broni — wśród nich znajdą się między innymi... ogromny lód i lizak po lobotomii. Uwagę zwraca także charakterystyczna oprawa graficzna oraz styl animacji inspirowany kreskówkami z lat 30. XX wieku.

Data premiery gry nie została jeszcze ujawniona, wiadomo jednak, że tytuł zadebiutuje w przyszłości w ramach wczesnego dostępu. Zainteresowani mogą również sprawdzić Into the Unwell za darmo — choć potrzeba do tego odrobiny szczęścia. Na Steamie dostępna jest opcja zapisania się do zamkniętych beta testów.