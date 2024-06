Showrunner Rodu smoka o zmianach w wątku Blood & Cheese. Jest już pomysł na zakończenie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Premiera 2. sezonu Rodu smoka odbiła się echem w mediach społecznościowych z powodu adaptacji Blood & Cheese, czyli przełomowego wydarzenia, które szokowało w książce, na podstawie której powstał serial. Jednym takie podejście się podobało, innym mniej, a o wszystkim postanowił wypowiedzieć się showrunner produkcji, Ryan Condal. Wspomniał również o planach na zakończenie serialu.

Showrunner Rodu smoka o zmianach w wątku Blood & Cheese

W książce George'a R. R. Martina Helaena Targaryen została postawiona przed okrutnym wyborem między starszym, a młodszym synem. Mimo postawienia na młodszego, Blood i Cheese zamordowali tego drugiego na jej oczach. W serialu to wydarzenie przebiegło inaczej. Po pierwsze - mordercy zostali wynajęci bezpośrednio przez Daemona Targaryena, a ich celem był Aemond Targaryen, odpowiedzialny za śmierć księcia Lucerysa. W przeciwieństwie do książki, Helaena Targaryen zachowała również spokój, chociaż nadal to była dla niej szokujące wydarzenie. W sekwencji zabrakło też Alicent Hightower, która uczestniczyła w niej w książkowym oryginale. Wszystko to z powodu jej romansu z Cristonem Colem. Z czego wynikły takie zmiany?

Nie chodziło o próbę przebicia książki, ale praktyczność miejsca, w którym się znaleźliśmy. [...] Chcieliśmy uczynić z Blood & Cheese intensywną sekwencję telewizyjną.

Nieobecność Maelora, młodszego syna Helaeny, została wytłumaczona tym, że wydarzenia z książki skompresowano w 1. sezonie w taki sposób, że te postaci są jeszcze ze sobą zbyt krótko, żeby ich syn się już urodził. Z kolei zachowanie Helaeny, tak odmienne od zrozpaczonych wrzasków z książki, podyktowane było jej zdolnością "smoczych snów", czyli proroczych wizji, które niegdyś uratowały Targaryenów przed upadkiem Valyrii.

To, co może być frustrujące w takiej zdolności przewidywania jest to, że wizje nie zawsze są jasne. Taka osoba widzi rzeczy, ale nie jest w stanie tego zrozumieć, dopóki się to nie wydarzy. Nie widzi wyraźnego obrazu tego, co się stanie lub nie słyszy w głowie narracji. [...] Widać po niej, że coś jest dla niej nie tak i jest z tego powodu zaniepokojona.

O zachowaniu Alicent i Cristona powiedział następująco:

To nowy poziom wstydu i wyrzutów sumienia, którego Alicent jeszcze nie doświadczyła. To, że była niedysponowana z przywódcą straży, który powinien być na służbie i upewnić się, że Twierdza jest zamknięta. To motyw, który przewija się przez cały sezon. Czy gdyby nie rozpoczęli tego romansu, to nadal by się to stało?

Reżyser wspomniał również, że chciał, aby sekwencja przypominała filmy z motywem heist, gdzie nacisk położono nie na Helaeny czy Alicent lub innych kluczowych bohaterów, ale dwóch nieznajomych, którzy tułają się po zamku w poszukiwaniu swojego celu. Pochwalił tez Ramina Djawadiego za muzykę, która zwiększyła napięcie, a także oprawę dźwiękową i aktorstwo Phii Saban, która wciela się w Helaenę Targaryen.

Ród smoka - showrunner o zakończeniu serialu

Każdy fan Gry o tron wie, jaki ból wiąże się z pospieszaniem produkcji, która potem kończy się w katastrofalny sposób. George R. R. Martin chce uniknąć powtórki z rozrywki i wielokrotnie wspominał o tym, że Ród smoka potrzebuje 4. sezonów po 10 odcinków, aby opowiedzieć tę historię w pełni. Wiemy już, że 2. sezon będzie mieć mniej odcinków niż pierwszy, bo tylko osiem, ale będą one dłuższe. Showrunner, Ryan Condal, odniósł się do tego w kontekście zakończenia serialu:

Wiemy, gdzie zakończymy tę historię, kiedy opuścimy kurtynę. [...] Mamy zaplanowany koniec. Nie jestem jeszcze gotów na rozmowę o ilości odcinków lub sezonów, których będzie potrzeba, żeby tam dojść.