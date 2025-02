Wielka konspiracja stojąca za futbolem amerykańskim. Nowa reklama z Matthew McConaugheyem i innymi

fot. YouTube (UberEats_

Do SuperBowl 2025 zostało już niewiele czasu, a w sieci pojawiają się kolejne reklamy powiązane z nadchodzącym wydarzeniem sportowym i popkulturowym. Nowa reklama powstała dla Uber Eats, a jej główną gwiazdą jest znany wszystkim Matthew McCounaghey, a także grono gwiazd w ramach występów gościnnych. Wideo zadaje ważne pytanie - czy futbol amerykański to tak naprawdę wielka konspiracja, za którą kryje się chęć sprawienia, by ludzie byli głodni?

Wielka konspiracja stojąca za futbolem amerykańskim [WIDEO]

W nowej reklamie wystąpił Matthew McConaughey, ale pojawiło się też grono znanych celebrytów i postaci ze świata kina. Wśród nich m.in. Kevin Bacon, Greta Gerwig czy piosenkarka Charli XCX. McConaughey wciela się w założyciela NFL, którego to sportu sam aktor jest wielkim fanem. Na przestrzeni wideo poznajemy kulisy wielkiej konspiracji i powiązań futbolu amerykańskiego z jedzeniem. W końcu Halftime Show organizuje Apple (jabłko), a całe wydarzenie odbywa się na Caesars Superdome (niczym sałatka Cezar).