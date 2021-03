Silk - kto zagra główną rolę w serialowym spin-offie Spider-Mana? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pod koniec 2020 roku pojawiła się informacja, że Sony Pictures pracuje nad serialem o Silk, postaci znanej z uniwersum Spider-Mana. O samym projekcie krążą słuchy w Hollywood już od 2018 roku. Teraz portal The Illuminerdi, zwykle dobrze poinformowany w kwestii komiksowych produkcji, zamieścił aktualizację dotyczącą widowiska. Otóż podobno projekt ma trafić do Amazon Prime Video. Scenarzysta The Walking Dead Sang Kyu Kim jest na pokładzie jako showrunner i producent wykonawczy, wraz z Chrisem Millerem i Philem Lordem. Podobno aktorka z serialu Chilling Adventures of Sabrina, Adeline Rudolph, odbyła spotkanie w sprawie roli (prawdopodobnie głównej), ale nie wiadomo, czy oficjalnie prowadzi rozmowy. Oczywiście na razie należy traktować te informacje z przymrużeniem oka.

W komiksach Cindy Moon aka Silk była koleżanką z klasy Petera Parkera, po raz pierwszy przedstawioną na łamach The Amazing Spider-Man # 1 w 2014 roku. Po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka, zyskała podobne zdolności, co Spider-Man i zaczęła walczyć ze złem.