Kapitan Ameryka : Wojna bohaterów - bracia Russo o trudnej współpracy z Sony przy obsadzeniu Spider-Mana

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Widowisko Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów wprowadziło do Kinowego Uniwersum Marvela postać Spider-Mana. Było to wydarzenie bezprecedensowe, ponieważ Sony Pictures, do którego należą prawa do Pajączka, współpracowało z Marvel Studios, aby ten bohater pojawił się w filmie. Bracia Russo, którzy odpowiadali za reżyserię widowiska w rozmowie z GQ wyjawili kulisy tej współpracy. Powiedzieli, że był to bardzo skomplikowany proces, jeśli chodzi o casting, ponieważ jak stwierdzili twórcy, są oni bardzo uparci, jeśli chodzi o własne opinie i mają specyficzny gust w ich stylu pracy.

Zdradzili, że rozmawiali z Kevinem Feige, szefem Marvel Studios, w sprawie angażu Toma Hollanda. Producent był podekscytowany tym castingiem. Po tym bracia Russo poszli do Sony i spotkali się z pewnym oporem z ich strony. Jednak byli uparci i raz za razem wracali z kandydaturą Hollanda, aż w końcu ostatecznie młody aktor został zakontraktowany.

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Russo twierdzą, że ten opór Sony mógł wynikać z tego, że po raz pierwszy do roli Spider-Mana angażowano prawdziwego nastolatka i byli bardzo powściągliwi i nerwowi w związku z castingiem, który mógł ich kosztować miliony dolarów.