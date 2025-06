Oryginalny He-Man o nowych Masters of the Universe. Czy Dolph Lungren pojawi się w filmie?

fot. IMDb.com

Spekulacje na temat powrotu Dolpha Lundgrena do uniwersum Masters of the Universe pojawiły się po tym, jak aktor – znany z roli He-Mana w filmie z 1987 roku – udostępnił w mediach społecznościowych wpisy na temat tajnego projektu realizowanego w Londynie. Podczas wywiadu aktor został zapytany wprost o te plotki. Jego odpowiedź była wymijająca, ale znacząca:



To trochę tajemnica, więc nie mogę za wiele powiedzieć, ale tak, może jakoś się zaangażuję. Zobaczymy.

Choć nie wiadomo jeszcze, jaką rolę mógłby zagrać, najczęściej powtarzaną teorią jest postać króla D’Vanna Grayskulla, starożytnego przodka He-Mana, znanego fanom z animowanych serii.

Lundgren podzielił się także swoimi odczuciami wobec nowej wersji Masters of the Universe:



Jeśli uważasz, że nowy film o He-Manie sprawia, że czujesz się stary, to pomyśl o mnie – ja w nim grałem! Przez co najmniej 15 lat próbowali zrealizować nową wersję i cieszę się, że w końcu się udało. Obsada jest świetna, ekipa również. To duża produkcja z MGM i Amazonem za plecami. Myślę, że wykonują kawał dobrej roboty.

Masters of the Universe – fabuła, obsada

Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by bronić jej przed siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znajdują się: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.