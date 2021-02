Spider-Man 3 - poznaliśmy oficjalny tytuł filmu MCU. Zabawne wideo z aktorami

Sony

Spider-Man 3, czyli sequel Spider-Man: Daleko od domu to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów projektów komiksowych najbliższych lat. Na razie nie wiemy nic o fabule filmu, ale poznaliśmy tytuł produkcji, który może być wskazówką. Oficjalnie brzmi on: Spider-Man: No Way Home.

Czy tytuł odnosi się do multiwersum, które ma odegrać znaczącą rolę w filmie? Odpowiedzi otrzymamy wraz z kolejnymi materiałami, które na pewno będą się pojawiać bliżej premiery. Zapowiedziano, że film trafi do kin w grudniu 2021 roku. Wcześniejsze słowa Toma Hollanda, odtwórcy tytułowej roli sugerują, że będziemy mieli do czynienia z bardzo ambitną produkcją i będzie to imponujące widowisko. Poniżej możecie zobaczyć materiał wideo z udziałem aktorów, którzy ujawniają tytuł produkcji:

https://twitter.com/SpiderManMovie/status/1364631273226919937

Sony

W filmie Spider-Man: Now Way Home na pewno powrócą Tom Holland w tytułowej roli, Jacob Batalon oraz Zendaya. Pojawić mają się także Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange i Jamie Foxx w roli Elektro.