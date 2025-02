Avengers: Doomsday opóźnione? Tom Holland ponoć jest tak zajęty, że potrzebuje zastępcy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według dobrze poinformowanego scoopera, The Beyond Reportera, zdjęcia do filmu Avengers: Doomsday zostały przesunięte na kwiecień. Powodem ma być scenariusz, który nadal nie został dokończony. Prace nad szkicem miały potrwać do marca, zatem deadline jest już naprawdę bliski. Jako swoje źródło internauta podaje innego znanego informatora - DanielaRPK.

Avengers: Doomsday - jak poradzą sobie z napiętym harmonogramem Toma Hollanda?

Kiedy rozpoczną się zdjęcia do nadchodzącego filmu Avengers: Doomsday, Tom Holland będzie jednocześnie pochłonięty pracą nad nową produkcją Christophera Nolana - Odyseją. Jak połączyć te dwa głośne projekty? Według DanielaRPK znaleziono już rozwiązanie. Gdy Holland będzie na planie The Odyssey, jego dubler kaskaderski nakręci część jego scen, występując w masce Spider-Mana. Natomiast sam Holland ogra ujęcia, w których widoczna będzie jego twarz.

Przypomnijmy, że premiera Avengers: Doomsday została zaplanowana na 1 maja 2026 roku. Wstępnie film Nolana wyjdzie miesiąc później, czyli 17 lipca 2026 roku.

