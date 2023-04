Sisu - fiński akcyjniak o mordowaniu nazistów. Jak wypada film zdaniem krytyków?

fot. materiały prasowe

Sisu miało światową premierę we wrześniu 2022 roku na festiwalu filmowym w Toronto i właśnie z tego festiwalu pochodzi 15 recenzji zebranych przez portal Rotten Tomatoes. Wszystkie są pozytywne (co daje oczywiście na ten moment wynik 100% pozytywnych recenzji), a produkcja może pochwalić się średnią oceną na poziomie 7.80/10.

Sisu zdaniem krytyków jest w pewnym sensie filmem akcji z dawnych lat, ale z nowoczesnym wyczuciem stylu. To od początku do końca dzika przejażdżka, która aż prosi się o obejrzenie w towarzystwie znajomych. Jednocześnie jest to film akcji, który nie dba o wiarygodność, popycha wydarzenia według sprawdzonych schematów, ale jednoześnie bawi się formą i nie raz ekranowa rozwałka może wywołać uśmiech na twarzy widzów. Film świetnie działa na zasadach porządnego kina klasy B i nie rości sobie praw do bycia czymś więcej niż spektaklem gore. Jeden z krytyków wprost zadaje pytanie: kto nie chce patrzeć, jak naziści robią bum? Sisu dokładnie wie, czym jest i co chce zrobić - i robi to dobrze. Chwalona jest też kreacja Jorma Tommila, który określany jest w jednej z recenzji nową ikoną europejskiego kina akcji.

Sisu - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej i skupia się na samotnym poszukiwaczu złota (Jarma Tommila), który natrafia na grupę wycofujących się nazistów w północnej Finlandii. Gdy kradną jego złoto, szybko zdają sobie sprawę, że nie trafili na zwykłego człowieka. Były komandos zaczyna się z nimi rozprawiać i staje się jednoosobowym oddziałem egzekucyjnym.

Sisu

Sisu - premiera odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku.