Superman i Lois - Lex Luthor nadchodzi. Zwiastun wyjaśnia brak włosów

Michael Cudlitz z The Walking Dead zadebiutuje w 3. sezonie Superman i Lois w roli Lexa Luthora. Opublikowany pierwszy zwiastun zapowiadający jego debiut, który zdradza między innymi, że Lex ostatnie 20 lat przesiedział w więzieniu i ujawnia, jak stracił włosy.

Superman i Lois - zwiastun Lexa Luthora

Na ten moment nie wiadomo, w którym dokładnie odcinku pojawi się Lex Luthor,

Ta wersja Lexa Luthora jest wizjonerem i miliarderem stojącym za LexCorp. Tak go widzi świat. Przestępcy jednak wiedzą, że Lex Luthor to brutalny psychopata, który terroryzuje każdego, kto wejdzie mu w drogę. Lata wcześniej zniknął z centrum opinii publicznej, a teraz wraca walcząc o swoją sprawiedliwość z ludźmi, którzy go wcześniej skrzywdzili - Supermanem i Lois Lane. Twórcy obiecują, że ten Lex Luthor będzie zupełnie inny niż do tej pory widzieliśmy w jego aktorskich wersjach. Pojawi się w dalszej części 3. sezonu i powoli mają budować jego wejście.