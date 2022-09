Skarb Narodów - plakat, zdjęcia i szczegóły serialu. Są aktorzy z filmów!

fot. materiały prasowe

Skarb Narodów doczekał się serialu o tytule National Treasure: Edge of History. Portal Entertainment Weekly opublikował pierwsze materiały promocyjne, które pozwalają zobaczyć nie tylko Lisette Oliverę w głównej roli, ale też powrót filmowych postaci granych przez Harveya Keitela oraz Justina Barthę. Twórcy zapowiada, że agent Peter Sadusky grany przez Keitela ma dużą rolę w serialu i nie jest to tylko cameo. Bartha ma mieć przynajmniej jeden cały odcinek związany ze współpracą z główną bohaterką. Tak wynika z wypowiedzi twórców.

Skarb Narodów - galeria serialu

Skarb Narodów - serial

Marianne Wibberley oraz Cormac Wibberley odpowiadają za serial i scenariusze. Małżeństwo pisało je także w obu częściach kinowej serii.

Bohaterką jest Jess, która jest Amerykanką meksykańskiego pochodzenia i marzycielką. Opłakuje ona śmierć matki, a ojca nigdy nie znała, bo zmarł, gdy była dzieckiem. Zawsze opowiadano jej, że był lekkomyślnym złodziejem. Okazuje się, że nie wie wszystkiego o swojej rodzinie... Bohaterka zostaje wplątana w intrygę poszukiwania zaginionego skarbu powiązanego z historią swojej rodziny.

Twórcy wyjawiają, że starano się o to, by Jon Voight oraz Diane Kruger powtórzyli swoje role z filmów w określonych momentach fabularnych serialu, ale nie wyszło. Potwierdzają, że mają plan na to, jak wprowadzić w serialu Bena Gatesa w wykonaniu Nicolasa Cage'a. Hipotetyczne spotkanie Bena z serialową Jess porównują do spotkania Tony'ego Starka z Peterem Parkerem z MCU.

Premiera w 2022 roku w Disney+.