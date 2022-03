"Skyrimowa babcia" otrzymała prezent od Bethesdy. Youtuberka pochwaliła się nim w sieci

fot. youtube.com

Shirley Curry, wśród internautów i graczy znana lepiej jako "Skyrim Grandma", to 85-letnia youtuberka, która zasłynęła z nagrywania materiałów o grze The Elder Scrolls V. Seniorka spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony społeczności i obecnie śledzona jest przez niemal milion subskrybentów na platformie YouTube. Pod koniec lutego poinformowała, że przeszła udar, co zaniepokoiło wielu widzów, ale wygląda na to, że kobieta szybko wraca do zdrowia. Opublikowała bowiem kolejny film. Tym razem nie gra ona w Skyrima, ale pokazuje paczkę pełną prezentów, którą otrzymała od wydawcy tej produkcji, firmy Bethesda.

Warto również przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Bethesda doceniła twórczość Shirley Curry. Już w roku 2019 zapowiedziano, że kobieta będzie jednym z NPC, których spotkamy w The Elder Scrolls VI.

