Smartfony z serii realme 11 Pro 5G od dziś w sprzedaży. Znamy ceny!

fot. naEkranie.pl

Firma realme wprowadziło dziś na polski rynek najnowsze smartfony: realme 11 Pro+ 5G i realme 11 Pro 5G. Pierwszy z nich wyposażony jest w aparat 200 MP SuperZoom OIS oraz w 4-krotny, bezstratny zoom. Oba telefony wyróżnia zakrzywiony ekran 120 Hz oraz wyjątkowe wzornictwo z wegańskiej skóry. Dodatkowo, marka realme zapowiedziała, że już 23 czerwca wprowadzi do sprzedaży nowy smartfon z serii C – realme C53, a w lipcu trafią do Polski nowe bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 5 Pro. Pokaz premierowy odbył się na szczycie warszawskiego wieżowca Skyfall, z którego rozciągała się niezwykła panorama stolicy. A także czekała nas mała niespodzianka w postaci pochylającej się, przezroczystej podłogi, na której pięknie prezentował się nowy, topowy model w tym segmencie oferty smartfonów realme.

fot. naEkranie.pl

Obiektyw flagowy!

Aparat w realme 11 Pro+ 5G bazuje na ulepszonej matrycy Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom o rozmiarze 1/1,4 cala, pikselach o wielkości 2,24 μm i przysłonie f/1,69. Wykorzystując technologię Tetra2pixel, najnowszy smartfon od realme pozwala w pełni wykorzystać potencjał matrycy 200 MP. Inteligentne dzielenie pikseli dostosowuje ich rozmiar do warunków oświetleniowych: 0,56 μm dla 200 MP; 1,12 μm dla 50 MP; 2,24 μm dla 12,5 MP. Efekt? Zdjęcia są wyraziste i o wysokiej jakości. Dodatkowo, smartfony z serii realme 11 Pro 5G posiadają optyczną stabilizację obrazu Super OIS.

realme 11 Pro 5G został wyposażony w zaawansowany aparat główny z matrycą 100 MP ProLight OIS. Miłośnicy fotografii mobilnej z pewnością docenią możliwość korzystania z dwukrotnego, bezstratnego zoomu oraz innowacyjne funkcje, takie jak tryb Fotografii Ulicznej 4.0. Natomiast do selfie służy obiektyw o rozdzielczości 16 MP.

Po raz pierwszy w branży: smartfon z 4-krotnym bezstratnym zoomem

realme 11 Pro+ 5G wprowadza innowacyjne rozwiązanie - 4-krotny oraz 2-krotny bezstratny zoom. Telefon inteligentnie przełącza czujnik pomiędzy różnymi trybami, aby utrzymać stałą liczbę efektywnych pikseli na różnych ogniskowych. To sprawia, że komponowanie kadru staje się znacznie bardziej elastyczne, niezależnie od odległości do obiektu.

Warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu zintegrowanego modelu wykrywania obiektów, automatycznego kadrowania i algorytmów opartych na pracach profesjonalnych fotografów, realme jako pierwsza firma na rynku wprowadziła technologię automatycznego zoomu.

Zoom realme 11 Pro+

Elegancki wyświetlacz i imponująca wydajność

realme 11 Pro+ 5G jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh i wspiera technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 100 W, która umożliwia pełne naładowanie smartfona w zaledwie 26 minut. W obu nowych modelach producent zdecydował się na zakrzywiony ekran AMLOED o przekątnej 6,7” i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje wyjątkową płynność obrazu. Wyposażone są one także w najwyższą na rynku częstotliwość przyciemniania (2160 Hz) oraz pierwszą w historii automatyczną regulację jasności na 20 000 poziomów.

fot. realme

realme 11 Pro+ 5G zaskakuje swoją pojemnością pamięci wewnętrznej, oferując aż 512 GB! Duża pamięć RAM, wynosząca 12 GB, jest w stanie powiększyć się do 24 GB dzięki technologii dynamicznego rozszerzania pamięci RAM, co zapewnia płynną obsługę telefonu.

Za wydajność modelu 11 Pro 5G odpowiada procesor Dimensity 7050 5G. Telefon ten jest także wyposażony w technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 67 W oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Model ten oferuje do 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Oba smartfony pracują na systemie Android 13 z interfejsem użytkownika realme UI 4.0.

Design pełen luksusu

Smartfony z serii realme 11 Pro 5G dostępne są w dwóch wyjątkowych kolorach: beżowym i czarnym. Beżowy odcień jest efektem unikalnej współpracy realme Design Studio z Matteo Menotto, byłym projektantem wzorów i faktur dla prestiżowej marki GUCCI. Zasługuje na uwagę fakt, że przy projektowaniu beżowej wersji czerpał on inspirację z urody i klimatu miasta mody i stylu – Mediolanu. Menotto zainspirował się jednym z najbardziej magicznych momentów dnia, kiedy światło słoneczne maluje budynki na delikatne odcienie złota. Wyjątkowe szycie, przypominające ręczne wykonanie, na tylnej obudowie realme 11 Pro+ 5G podkreśla ekskluzywną fakturę telefonu oraz wegańską skórę, z której wykonane są plecki urządzenia.

fot. naEkranie.pl

Premiera nowych słuchawek realme już w lipcu

Firma zdradza, że już niebawem na polskim rynku pojawią się bezprzewodowe słuchawki Buds Air 5 Pro. Są one zdolne do osiągnięcia aktywnej redukcji szumów na imponującym poziomie 50 dB, co czyni je jednymi z najbardziej zaawansowanych słuchawek True Wireless Stereo (TWS) dostępnych na rynku. Te innowacyjne słuchawki zapewniają aż 40 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu i wykorzystują zaawansowaną technologię dźwięku przestrzennego 360°. Buds Air 5 Pro wyposażone są w wiodącą na rynku technologię LDAC, która umożliwia przesyłanie dźwięku wysokiej jakości przez Bluetooth, co potwierdza przyznany im certyfikat Hi-Res Audio.

fot. naEkranie.pl

Premiera nowego smartfona realme z serii C już 23 czerwca

realme z entuzjazmem zapowiada wprowadzenie na polski rynek nowego modelu telefonu z serii C – realme C53. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o imponującej pojemności 5000 mAh oraz technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 33 W. Model posiada 128 GB pamięci wewnętrznej, gniazdo na 2 karty SIM oraz slot na kartę microSD, umożliwiający rozszerzenie pamięci urządzenia aż do 2 TB.

Płynność i responsywność smartfona zapewnia ośmiordzeniowy procesor współpracujący z 6 GB pamięci RAM, którą można dynamicznie powiększyć do 12 GB.

realme C53 pojawia się na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej i czarnej. W kolorze złotym zastosowano proces gradientowego powlekania, dający efekt lśniącej, teksturowanej powierzchni. Tylną część telefonu zdobi złota wstęga, a obwód urządzenia podkreśla złocisty blask.

fot. naEkranie.pl

Ekran nowego modelu realme to przestronny wyświetlacz o przekątnej 6,74”, częstotliwości odświeżania 90 Hz i maksymalnej jasności 560 nitów. To urządzenie z najcieńszą w historii marki obudową – zaledwie 7,49 mm grubości, a także z charakterystycznym „Mini Kapsułką” otaczającą przedni aparat.

Nowy realme z serii C zaskakuje aparatem głównym AI 50 MP i dodatkowymi trybami fotograficznymi, stworzonymi z myślą o entuzjastach fotografii mobilnej. Tryb 50 MP zapewnia wyjątkową ostrość zdjęć, zachowując bogactwo detali, nawet podczas fotografowania skomplikowanych struktur czy malowniczych krajobrazów. Tryb Nocny doskonale radzi sobie z ujęciami w niskim oświetleniu, a tryb Fotografii Ulicznej umożliwia łatwiejsze uchwycenie dynamiki miejskiej scenerii.

Wprowadzenie na rynek i ceny nowych smartfonów realme

Nowe modele smartfonów realme wchodzą do sprzedaży w atrakcyjnej ofercie cenowej, która potrwa do 2 lipca. W ofercie znajdują się:

realme 11 Pro+ 5G (12/512) dostępny za 2199 zł

realme 11 Pro 5G (8/256) dostępny za 1799 zł

Te wyjątkowe ceny oferowane są w sieciach sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, MAX Electro, a także na stronach sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.

Po zakończeniu oferty promocyjnej, od 3 lipca, regularne ceny wyniosą 2399 zł dla modelu realme 11 Pro+ 5G oraz 1999 zł dla modelu realme 11 Pro 5G.

Sieć Play przygotowała specjalną ofertę „cash back” dla swoich klientów. Przy zakupie modelu realme 11 Pro+ 5G (12/512) do 18 lipca, otrzymają zwrot 200 zł na konto. Podobną ofertę zwrotu 200 zł otrzymają też klienci wybierający model realme 11 Pro 5G (8/128) do 4 lipca.

Sieć T-Mobile również ma specjalną ofertę dla swoich klientów. Przy zakupie modelu realme 11 Pro+ 5G (12/512) do 18 lipca, otrzymają zwrot 200 zł na konto.

23 czerwca rozpoczyna się sprzedaż nowego modelu realme C53 (6/128), który będzie dostępny w cenie 799 zł w wymienionych wyżej sieciach sklepów oraz na stronach sklep-realme.pl i realmeshop.pl.

Cena oraz dostępność nowych słuchawek realme Buds Air 5 Pro zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

fot. naEkranie.pl