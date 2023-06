Gal Gadot wróci jako Wonder Woman? Jest komentarz

Warner Bros.

Portal ET Online podczas wydarzenia Netflix Tudum zadał pytanie, które krąży po głowie każdego fana Wonder Woman. Czy to koniec przygody Gal Gadot z tą postacią? Czy aktorka zagra ją jeszcze w nowym uniwersum uniwersum DCU?

Wonder Woman powróci?

Wygląda na to, że pomimo dość niejasnych wcześniejszych deklaracji ze strony Gal Gadot, jak i James Gunna, jednak powrót Wonder Woman w wykonaniu aktorki jest brany pod uwagę. Do tej pory otwarcie nikt nie powiedział, że tak się stanie. Teraz aktorka powiedziała tak:

- Za kulisami trwa pracy nad określonymi rzeczy i gdy nadejdzie odpowiedni moment, dowiesz się o tym.

James Gunn mówił, że jest otwarty na pracę z Gal Gadot, ale jednoznacznie nigdy nie powiedział, że jej Wonder Woman będzie na pewno mieć miejsce w jego DCU.

Gal Gadot niedawno była widziana w filmie Szybcy i wściekli 10. W sierpniu zadebiutuje jej szpiegowski film akcji pod tytułem Misja Stone, który jest tworzony dla platformy streamingowej Netflix.