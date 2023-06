Z wizytą w ekosystemie realme

fot. naEkranie.pl

Śmiało rozpychająca się na smartfonowym rynku firma realme ma w swoim portfolio nie tylko telefony, ale także inne sprytne urządzenia, które tworzą spójny, ale na szczęście nieprzesadnie skomplikowany ekosystem. Najszerzej reprezentowane są oczywiście smartfony, ale nie zabrakło też tabletu, smartwatcha, laptopa i słuchawek bezprzewodowych. W ofercie realme można znaleźć też telewizor 4K, inteligentną wagę, oczyszczacz powietrza czy robota odkurzającego.

realme Pad Mini

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to kompaktowe rozmiary tego urządzenia. Realme Pad Mini zgodnie z nazwą jest niedużym tabletem. Ma wymiary 211,8 x 124,5 x 7,6 mm, co sprawia, że wygodnie trzyma się go w jednej dłoni. Waży 372 g, więc jest dość ciężki, ale to przez zastosowanie metalowej obudowy.

fot. naEkranie.pl

Wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 8,7 cala i rozdzielczości 800 x 1340 pikseli zapewnia przyjemne dla oka, jasne i żywe obrazy, choć rozdzielczość powinna być wyżśza. Głośniki stereo i gniazdo 3,5 mm to doskonałe uzupełnienie dla tych, którzy cenią sobie jakość dźwięku.

Pod maską chipset Unisoc Tiger T616. Procesor Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) oraz GPU Mali-G57 MP1 zapewniają całkiem sprawną pracę urządzenia, niezależnie od tego, czy przeglądamy internet, czy gramy w gry. Całość działa na systemie operacyjnym Android 11 z nakładką realme UI.

Realme Pad Mini ma 64 GB pamięci wewnętrznej oraz 4 GB pamięci RAM. Istnieje również możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSDXC.

Z tyłu tabletu znajduje się pojedynczy 8-megapikselowy aparat, który jest w stanie nagrywać filmy w jakości 1080p. Z przodu mamy 5-megapikselową kamerę do selfie, idealną do wideokonferencji.

Tablet ma dużą baterię Li-Po o pojemności 6400 mAh, która zapewnia długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstego ładowania, które odbywa się za pomocą portu USB-C.

Dostępny jest w dwóch kolorach: szarym i niebieskim. Co ważne, tablet jest dostępny w niewygórowanej cenie 999 zł za wersję LTE oraz 879 zł za model z Wi-Fi.

Realme Pad Mini to kompaktowy, ale solidny tablet z całkiem wydajnym procesorem, niezłym wyświetlaczem i długo działającą baterią. Jego rozsądna cena i różnorodne funkcje czynią go atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają np. pierwszego tabletu dla dziecka w wersji Wi-Fi lub chcą w starszym aucie mieć nawigację i centrum rozrywki z większym ekranem w przypadku modelu LTE.

fot. naEkranie.pl

realme Buds Air 3s

Słuchawki bezprzewodowe stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Jeśli szukasz wysokiej jakości dźwięku i funkcjonalności w przystępnej cenie, to realme Buds Air 3S są świetnym wyborem. Dzięki ich wyjątkowym cechom i funkcjom, będziesz w stanie cieszyć się swoją ulubioną muzyką bez ograniczeń. Oto kilka powodów, dla których realme Buds Air 3S są godne uwagi, choć warto zaznaczyć również kilka drobnych wad.

fot. naEkranie.pl

Wysoka jakość dźwięku: realme Buds Air 3S wyposażone są w 11-milimetrowy przetwornik, który zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Basy są głębokie, a szczegóły dźwięku są wyraźne, co sprawia, że słuchanie ulubionej muzyki staje się prawdziwą przyjemnością.

Dopracowany design: Zarówno słuchawki, jak i etui, są starannie wykonane i prezentują się stylowo. Kompaktowe rozmiary i ergonomiczny kształt sprawiają, że są wygodne w noszeniu i idealnie dopasowują się do ucha. Możesz cieszyć się swoją muzyką przez długi czas, nie odczuwając żadnego dyskomfortu.

Wydajność baterii: realme Buds Air 3S oferują imponujący czas pracy. Słuchawki same w sobie mogą działać nawet przez 7 godzin, a z etui ładowanym przez USB-C można przedłużyć tę wartość do łącznie 30 godzin. Co więcej, dzięki funkcji szybkiego ładowania, 10-minutowe ładowanie zapewnia kolejne 5 godzin odtwarzania.

Łatwe sterowanie: Dzięki dotykowym polom na słuchawkach, możesz kontrolować odtwarzanie muzyki, odbierać połączenia i dostosowywać głośność jednym dotknięciem. To proste i intuicyjne sterowanie umożliwia bezproblemowe korzystanie z słuchawek.

Wodoodporność IPX5: realme Buds Air 3S są odporne na zachlapania i pot, dzięki czemu mogą Ci towarzyszyć nawet podczas intensywnego treningu czy deszczowej pogody. Możesz cieszyć się swoją ulubioną muzyką w każdych warunkach.

Słuchawki realme Buds Air 3S to znakomity wybór dla osób poszukujących jakości dźwięku i funkcjonalności w przystępnej cenie, wynoszącej obecnie 209 zł. Dzięki imponującemu czasowi pracy baterii i prostemu sterowaniu oraz wygodzie użytkowania zapewniają nieskrępowane słuchanie muzyki, książek i podcastów gdziekolwiek jesteśmy. Choć mają pewne drobne wady, takie jak brak funkcji automatycznego zatrzymywania odtwarzania oraz aktywnej redukcji szumów, to ich zalety przewyższają te niedoskonałości. Zwłaszcza w takiej cenie.

fot. naEkranie.pl

realme Watch 3 Pro

Realme Watch 3 Pro to niedrogi smartwatch, który płynnie łączy styl, funkcjonalność i wygodę. Jego konstrukcja obejmuje kwadratową tarczę, przyjazny dla skóry silikonowy pasek i wysokiej jakości metalowe wykończenie. Ma również stopień ochrony IP68, co daje mu odporności na kurz i wodę.

fot. naEkranie.pl

Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,78 cala, chroniony szkłem 2.5D odpornym na zarysowania, zapewnia żywy obraz i dobrą widoczność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym, zwiększając komfort użytkowania.

Zegarek jest bogaty w funkcje, wyposażony w czujnik tętna, monitor natlenienia krwi, śledzenie snu i aktywności oraz funkcję połączeń Bluetooth. Synchronizuje się z aplikacją Realme Link, kompatybilną zarówno z Androidem, jak i iOS, i oferuje ponad 100 tarcz zegarka do personalizacji. Ma również GPS aby lepiej monitorować aktywności na świeżym powietrzu.

Żywotność baterii Realme Watch 3 Pro jest imponująca, obiecując do 10 dni z GPS i połączeniami Bluetooth, wydłużając się do ponad 13 dni bez połączeń Bluetooth. Zegarek ładuje się również w pełni w mniej niż dwie godziny.

Wyceniony na 429 zł Realme Watch 3 Pro jest konkurencyjnym wyborem na rynku budżetowych smartwatchy.

fot. naEkranie.pl

realme 10

Smartfon realme 10 ma wszystko, co potrzeba, żeby zaspokoić codzienne potrzeby niemal każdego użytkownika. Wprowadzone do sprzedaży w listopadzie 2022 roku urządzenie oferuje szereg funkcji pożądanych przez ludzi poszukujących nowego smartfona w przystępnej cenie.

fot. naEkranie.pl

Smukły design realme 10 przyciąga wzrok. Ważący 178 g i mający niecałe 8 mm grubości smartfon jest dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym, oferując odrobinę elegancji pasującą do każdego stylu. Ta elegancja sprawia jednak, że realme 10 ma dość konserwatywny wygląd, bez wyróżniających wzorów i jaskrawych kolorów – w tym oczywiście żółtego – znanych z wielu innych modeli tego producenta.

Jedną z głównych atrakcji realme 10 jest duży, bo aż 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED. Dzięki rozdzielczości 1080x2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz wysokiej jasności, urządzenie zapewnia szczegółowy, żywy i płynny obraz. Wyświetlacz jest chroniony przez Corning Gorilla Glass 5, aby zwiększyć jego wytrzymałość na wyzwania codziennego użytkowania.

Pod maską realme 10 ma chipset MediaTek MT8781 Helio G99 i działa na systemie Android 12 z Realme UI 3.0. Na polskim rynku telefon jest dostępny w dwóch kombinacjach pamięci masowej: 128 GB lub 256 GB w połączeniu z 8 GB pamięci RAM. Dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej miejsca, dostępne jest również dedykowane gniazdo kart microSDXC.

Urządzenie nie zawodzi pod względem możliwości aparatu. Podwójny główny aparat obejmuje szeroki obiektyw 50 MP i czujnik głębi 2 MP, idealny do robienia wysokiej jakości zdjęć i filmów. Szerokokątny aparat do selfie 16 MP zapewnia, że selfie są zawsze w najlepszym wydaniu.

Jedną z wyróżniających się cech realme 10 jest pokaźna bateria o pojemności 5000 mAh w parze z przewodowym ładowaniem 33 W, które może osiągnąć 50% naładowania w zaledwie 28 minut. Ta funkcja sprawia, że telefon jest niezawodnym towarzyszem dla użytkowników, którzy nie chcą być przywiązani do ładowarki.

Realme 10 nadal oferuje gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a do tego obsługę dźwięku 24-bit/192 kHz. Takie połączenie coraz częściej jest niedostępne w wyższych modelach smartfonów.

Realme 10 to solidny i wszechstronny smartfon, oferujący wydajność i elegancję w konkurencyjnej cenie 1299 zł za wersję 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli potrzebujesz niezawodnego urządzenia do codziennego użytku, realme 10 może być idealnym wyborem.

fot. naEkranie.pl

realme Book Prime

Realme Book Prime to kolejny produkt w coraz szerszej gamie oferowanej przez markę Realme. W przypadku Realme Book mamy do czynienia z laptopem, który stawia na lekkość, elegancję i przyjemność użytkowania. Obecnie dostępny jest wyłącznie w szarej wersji kolorystycznej w cenie 3999 zł.

fot. naEkranie.pl

Realme Book Prime od pierwszego spojrzenia zachwyca doskonałym designem. Wykorzystanie stopu aluminium i smukłe wymiary czynią go lekkim i mobilnym. Jego grubość wynosząca jedynie 14,9-15,5 mm oraz waga 1,38 kg czynią go idealnym towarzyszem podróży. Laptop ma 14-calowy ekran 2K Full Vision o rozdzielczości 2160x1440 pikseli i proporcjach 3:2. To oznacza większą przestrzeń roboczą podczas pracy z dokumentami. Ekran jest jasny, nasycony kolorami i oferuje szerokie kąty widzenia. Jedynym mankamentem skądinąd coraz popularniejszych proporcji 3:2 są czarne paski na górze i na dole podczas oglądania filmów.

Realme Book Prime jest napędzany przez czterordzeniowy procesor Intel Core i5 11. generacji, który zapewnia wystarczającą wydajność dla codziennych zadań. Zintegrowana grafika Intel Iris Xe pozwala na płynne korzystanie z wielu aplikacji i przeglądanie treści multimedialnych. Laptop ma 16 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 512 GB dysk SSD Samsunga, co pozwala na szybkie wczytywanie danych.

Realme Book Prime oferuje wygodną klawiaturę z trzypoziomowym podświetleniem, co umożliwia komfortowe pisanie nawet w ciemności. Odstępy między klawiszami są odpowiednie, a dźwięk kliknięć satysfakcjonujący. Gładzik jest duży i precyzyjny, a wsparcie dla gestów pozwala na intuicyjne nawigowanie. Warto również zauważyć, że przycisk zasilania mieści też skaner linii papilarnych, który działa szybko i bezproblemowo.

Laptop wyposażony jest w baterię o pojemności 54 Wh, która zapewnia do 4-5 godzin pracy. Szybka ładowarka 65 W pozwala na sprawne naładowanie baterii, a zgodnie z obecnymi wytycznymi laptop Realme Book ładowany jest przez port USB-C, więc nie potrzebuje innej ładowarki niż smartfonowa. O ile nie mamy mocniejszej. W przeciwnym wypadku to ładowarka laptopa będzie służyła nam do ładowania wszystkich pozostałych urządzeń, jak smartfony, tablety czy słuchawki bezprzewodowe.

Fajnym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem uruchamiania laptopa, dzięki czemu włączając urządzenie od razu się do niego także logujemy, zupełnie jak w smartfonach.

Realme Book Prime to bardzo ładny, szybki laptop ze świetnym ekranem. Bardzo przyjemnie się na nim pracuje zarówno z kanapy, jak i przy biurku czy w podróży służbowej.

fot. naEkranie.pl

realme C55

Realme C55 to wyposażony w wyjątkowy aparat konkurencyjny cenowo smartfon skierowany do młodych ludzi, dzięki czemu wzbogacą swoje relacje w mediach społecznościowych o świetne zdjęcia i filmy.

Realme C55 został wprowadzony na rynek w marcu tego roku. Mierzy 165,6 x 75,9 i ma zaledwie 7,89 mm grubości oraz waży 189,5 g. Ma szklany przód z plastikową ramką oraz tyłem i choć nie są to materiały premium, to smartfon wygląda naprawdę fajnie, zwłaszcza w mieniącym się w słońcu kolorze Sun Shower. Z kolei czarny Rainy Night jest bardziej stonowany. Plastik obudowy powinien też lepiej znosić upadki, niż eleganckie, ale kruche szkło. Nierzadko przecież można zobaczyć smartfony popękane z obu stron.

fot. realme

Wyświetlacz Realme C55 to bardzo duży, aż 6,72-calowy ekran w technologii IPS LCD o częstotliwości odświeżania 90 Hz i szczytowej jasności 680 nitów. Rozdzielczość wynosi 1080 x 2400 pikseli co przekłada się na zagęszczenie pikseli wynoszące około 392 ppi.

Realme C55 działa na systemie Android 13 z najnowszą wersją bardzo przyjemnej w użyciu nakładki realme UI 4.0 z nowością w postaci dynamicznej kapsułki (Mini Capsule) wokół obiektywu aparatu selfie, gdzie wyświetlane są dodatkowe informacje. Smartfon zasilany jest przez chipset Mediatek Helio G88 połączony z ośmiordzeniowym procesorem i procesorem graficznym Mali-G52 MC2. W Polsce dostępny jest tylko w najwyższej wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Wyposażony jest także w gniazdo kart microSDXC, więc pamięć można rozszerzyć, choć 256 GB powinno wystarczyć nawet zapalonym fotografom.

Aparat w Realme C55 jest naprawdę imponujący. Główny aparat to podwójna konfiguracja z matrycą 64 MP oraz 2 MP czujnikiem głębi. Ma też dynamiczną stabilizacją obrazu, co jest rzadko spotykaną funkcją na tej półce cenowej, a znacznie poprawiającą komfort robienia zdjęć oraz ich jakość. Także w nocy można robić bardzo efektownie wyglądające zdjęcia.

Realme C55 to dobrze wyposażony smartfon, który oferuje szereg imponujących funkcji w przystępnej cenie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się grami, fotografią, czy po prostu potrzebujesz niezawodnego urządzenia do codziennego użytku, Realme C55 może być świetną opcją za niewielkie pieniądze – w oficjalnym sklepie realme C55 kosztuje obecnie 999 zł w wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

fot. realme

Aplikacja realme Link

Aplikacja realme Link jest platformą integrującą różnorodne urządzenia z ekosystemu realme. Wśród nich znajdują się zegarki realme Watch 3/3 Pro, słuchawki realme Buds Air 3/Air 2 Neo i realme Buds Wireless 2, opaska fitness realme Band 2, a także kamera realme Smart Cam 360°, inteligentna żarówka realme LED Smart Bulb, waga realme Smart Scale i robot odkurzający realme TechLife Robot Vacuum. Co więcej, nawet jeśli nie sparujesz fizycznie wszystkich produktów z telefonem, aplikacja pozwala na ich wyświetlanie jako „urządzenia wirtualne”. To interesujący dodatek, który umożliwia zapoznanie się z interfejsem i funkcjami urządzeń.

Ekosystem realme pozwala wręcz otoczyć się urządzeniami chińskiej marki, która szczyci się tworzeniem urządzeń dobrze wyposażonych, solidnych i trwałych, a przy tym przystępnie wycenionych. Jeszcze w czerwcu do ekosystemu dołączą dwa nowe smartfony realme 11 Pro, które obecnie testujemy.

fot. realme