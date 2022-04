Śmierć mutantom! Są nowe szczegóły wielkiej wojny Avengers, Eternals i X-Menów

Marvel

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat szeroko zakrojonego eventu A.X.E. Judgment Day (Dzień Sądu), w którym dojdzie do batalii Avengers, X-Menów i Eternals. Wiemy już, że jednym z jego tie-inów stanie się rozpisana na 3 części miniseria Death to the Mutants (Śmierć mutantom), za którą będą odpowiadać scenarzysta Kieron Gillen i rysownik Guiu Vilanova. Intrygująco przedstawia się oficjalny opis fabuły tego cyklu:

Mutanci są Dewiantami. Eternals zostali stworzeni do poprawiania wszelkich dewiacji. Mutanci są wieczni, kolonizują Marsa, dążą do rozprzestrzeniania się. Eternals wiedzą, co powinni zrobić. Choć tego nie chcą, nie są w stanie przeciwstawić się morderczemu projektowi kodu, który jest obecny w ich ciałach. A skoro nie są, to czy ktokolwiek może przetrwać nadchodzący sąd?

Pierwszy zeszyt A.X.E. Death to the Mutants ukaże się w USA 27 lipca. W tym samym miesiącu na amerykański rynek trafią dwie premierowe odsłony zasadniczej serii wydarzenia, jak również tie-iny. Będą to kolejno:

Immortal X-Men #5 (premiera 13.07) - zeszyt ten skupi się na jednym z największych wojowników mutantów, Exodusie; Bennet du Paris urodził się w XII wieku, jednak od tamtej pory wciąż kieruje się tym samym modus operandi: za pomocą miecza broni wszystkiego, w co wierzy - tym razem przekonają się o tym Przedwieczni;

X-Men Red #5 (20.07) - wojna X-Menów i Eternals przeniesie się także na Arakko; 9 członków zarządzającej Marsem instytucji, Wielkiego Pierścienia, zmierzy się w boju z jednym z Przedwiecznych;

X-Force #30 (27.07) - z tego zeszytu dowiemy się, dlaczego do walki z mutantami włączył się polujący na istoty z genem X Kraven Łowca; co ciekawe, na jego drodze poza Loganem stanie także Deadpool;

X-Men #13 (27.07) - oficjalny opis fabuły skupia się m.in. na "genie X jako rozszerzonej dewiacji"; w tej historii X-Meni i Przedwieczni stoczą ze sobą kolejną batalię o miano "prawdziwych spadkobierców Ziemi".

Zobaczcie materiały promocyjne z powyższych zeszytów, jak również rozpiskę pierwszego etapu wydarzenia Judgment Day: