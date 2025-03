Dlaczego data premiery GTA 6 nie została jeszcze ujawniona? Powód zaskakuje

GTA 6 ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Produkcja jak na razie otrzymała jednak tylko jeden zwiastun oraz nie ma jeszcze ustalonej żadnej konkretnej daty premiery, w związku z czym niektórzy podejrzewają, że za jakiś czas twórcy i wydawca poinformują o przeniesieniu debiutu na późniejszy termin. Niedawno całą sprawę postanowił skomentować Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive.

W rozmowie z serwisem Bloomberg Zelnick wyjawił, dlaczego data premiery Grand Theft Auto VI nie została jeszcze ujawniona. Celem wydawcy ma być... utrzymanie dużego zainteresowania ze strony społeczności.

Oczekiwanie na ten tytuł może być największym, jakie kiedykolwiek widziałem w popkulturze, a trochę już w tej branży pracuję i byłem w każdym segmencie rozrywki. Chcemy utrzymać to napięcie i ekscytację.

Mamy konkurencję, która ogłasza swoje harmonogramy premier na lata do przodu, a my doszliśmy do wniosku, że lepiej jest udostępniać materiały marketingowe dość blisko terminu premiery. Z jednej strony pozwala to wzbudzić ekscytację, a z drugiej – zrównoważyć ją z oczekiwaniem. Nie zawsze idealnie nam się to udaje, ale do tego dążymy.