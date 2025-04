Nowe informacje o 2. sezonie Andora. Reżyser opowiada, co czeka bohaterów

fot. materiały prasowe

Fani już wiedzą, jaki los czeka Cassiana Andora na końcu drugiego sezonu Andora. Tony Gilroy od dawna jasno mówił, że jego prequel Łotra 1 bezpośrednio prowadzi do wydarzeń z filmu, doprowadzając widzów do momentu, w którym bohater grany przez Diego Lunę wyrusza na misję samobójczą. Ale los wielu innych postaci wciąż pozostaje nieznany — takich jak tajemniczy rewolucjonista Luthen Rael, była miłość Andora, Bix Caleen z Ferrix, albo rodzina Mon Mothmy. Reżyser sugeruje fanom przygotować się, gdyż wszystkie postacie czekają gwałtowne zmiany w ich życiach

Co czeka postacie z Andora?

Jak mówi Gilroy w wywiadzie dla Empire, nikt nie wyjdzie z drugiego sezonu Andora „niewyciśnięty”.

Jaki jest prawdziwy wpływ czasu — napiętego, bolesnego czasu — na zwykłych ludzi, na których, miejmy nadzieję, wam zależy? Co stanie się z ich związkami miłosnymi? Ich relacjami? Ich domami? Ich dziećmi? Co stanie się z całym ich otoczeniem, kiedy zostaną wrzuceni w tę ściskającą obręcz rewolucji? To są te wielkie tektoniczne ruchy drugiego sezonu.

Konkretne informacje showrunner podał na temat aktualnego mózgu Rebelii. Luthen Rael stanie przed wyzwaniami związanymi z przekształceniem swojej domowej, partyzanckiej rewolucji w coś na tyle potężnego, by obalić Imperium. Jak zapowiada showrunner, bohater wyjdzie z cienia, co potencjalnie doprowadzi do zjednoczenia się Rebelii na znanej z oryginalnej trylogii planecie Yavin IV.