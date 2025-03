Reżyser poprzedniej Królewny Śnieżki uważa, że byłby „scancelowany” szybciej niż Rachel Zegler

Fot. Materiały prasowe

Tarsem Singh wyreżyserował Mirror Mirror. To adaptacja historii o Królewnie Śnieżce z 2012 roku. W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter wypowiedział się na temat tego, co sądzi o kontrowersjach i hejcie wokół nowego live-action Disneya z Rachel Zegler w roli głównej. Filmowiec współczuje aktorce i innym zaangażowanym w remake.

Byłby „scancelowany” szybciej niż Rachel Zegler?

Tarsem Singh skomentował to, jak współcześnie dużą rolę w branży rozrywkowej odgrywają media społecznościowe. Stare posty aktorów czy jedna popularna wypowiedź mogą całkowicie zszargać opinię filmu. Stwierdził, że gdyby sam więcej udzielał się online, pewnie byłby bardziej kontrowersyjną postacią niż sama Zegler.

Wszystko, czym oddychasz i mówisz, jest dokładnie analizowane. Ci biedni ludzie. Nie wiem, jaki styl życia wiodą, ale spędzają tyle czasu w mediach społecznościowych. Zawsze powtarzam, że byłbym scancelowany lata temu, zanim cokolwiek się zaczęło. Nie mam Twittera, Instagrama i Facebooka, ale mam za długi język na takie rzeczy.

Wygląda więc na to, że reżyser Mirror Mirror sympatyzuje z aktorką i twórcami Śnieżki.

Fot. Materiały prasowe

Śnieżka - kontrowersje przed premierą

Śnieżka od początku była krytykowana. Internautom nie spodobał się casting Rachel Zegler i zmiana genezy imienia bohaterki. Z kolei wybranie Gal Gadot do roli Złej Królowej budziło wątpliwości ze względu na krytykowane umiejętności aktorskie gwiazdy. Później widzom nie przypadła do gustu zamiana aktorów grających krasnoludki na postacie zrobione z CGI, które wyglądały nienaturalnie. Wreszcie, Rachel Zegler stwierdziła, że oryginalna bajka Disneya jest już trochę przestarzała i skrytykowała wątek z księciem, którego według niej przedstawiono jako stalkera. Wszystkie te zarzuty pojawiły się jeszcze przed oficjalną premierą filmu. Po debiucie większość krytyków stwierdziła, że nie jest to najgorsza adaptacja Disneya. Problemem było jednak to, że produkcja była zwyczajnie nijaka.

Trudno powiedzieć, na ile kontrowersje mogły zmienić odbiór filmu. Warto pamiętać, jak bardzo stare wpisy aktorki z Emilii Pérez zaszkodziły produkcji. Faktem jest jednak to, że Śnieżka nie radzi sobie w box office. Na rynkach zagranicznych film zarobił 44,3 mln dolarów. Globalnie zebrano 87,3 mln dolarów przy budżecie 270 mln dolarów. Jest to otwarcie o 16% gorsze niż w przypadku Kopciuszka, o 19% gorsze niż Dumbo i o 33% gorsze niż (również kontrowersyjna) Mała Syrenka.