Teoria fanów o Avengers: Doomsday została właśnie potwierdzona!? Anthony Mackie mógł się wygadać...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od ostatnich przygód Avengers minęło wiele lat. Droga do stworzenia kolejnych części była wyboista, ale wszystko wskazuje na to, że reszta prac przebiegnie bez problemów. Reżyserzy zostali znalezieni i są prawdziwymi ekspertami od MCU, podobnie do scenarzystów. Prace na planie mają ruszyć wedle plotek w marcu 2025 roku. A fani przez ten czas mogą zachodzić w głowę o czym faktycznie opowiedzą dwa nowe filmy o przygodach superbohaterów z komiksów Marvela.

Avengers: Doomsday - lista aktorów

Teoria fanów o Avengers: Doomsday została właśnie potwierdzona!?

Jedną z najpopularniejszych teorii jest ta, która mówi o tym, że nowi herosi MCU wprowadzeni w ostatnich fazach z pomocą multiwersum spotkają się z różnymi wariantami oryginalnych członków składu Avengers. To byłoby wytłumaczenie dlaczego Dr. Dooma gra Robert Downey Jr.. Pojawiły się też spekulacje, że Chris Evans powróci w roli Kapitana Hydry.

Bardzo możliwe, że Anthony Mackie właśnie potwierdził te doniesienia. Podczas promowania nowego Kapitana Ameryki, został on zapytany o to, na co najbardziej czeka w związku z Avengers: Doomsday.

Dla mnie osobiście najbardziej ekscytująca jest wizja tego, że nowe spotka się ze starym. Oryginalni członkowie Avengers z MCU i ci wszyscy nowi ludzie razem, żeby wspólnie stworzyć wielki konglomerat.

Co ciekawe, Danny Ramirez wcielający się w Falcona od razu przerwał mu dalszą wypowiedź. Chociaż Mackie wytłumaczył, że to tylko czyste spekulacje z jego strony, to wnioski pozostawimy Wam do wyciągnięcia.

