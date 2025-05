Alien: Rogue Incursion powraca. Tym razem nie w VR

fot. Survios

Reklama

Alien: Rogue Incursion to horror, który zadebiutował w grudniu 2024 roku na urządzeniach VR (PS VR2 i PC VR), a w lutym 2025 roku doczekał się wydania także na gogle Meta Quest 3. Teraz doszło jednak do niecodziennej sytuacji — firma Survios zapowiedziała rozszerzoną wersję z podtytułem Enhanced Edition, ale... bez wsparcia dla wirtualnej rzeczywistości. Można przypuszczać, że decyzja ta wynika z chęci dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców i zainteresowania ich marką przed premierą drugiej części.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition zadebiutuje 30 września tego roku na PC oraz PlayStation 5. Gra zaoferuje przebudowaną rozgrywkę, dostosowaną do działania bez VR, a gracze mogą liczyć na rozdzielczość Full HD i 60 klatek na sekundę.

Czy warto zainteresować się tym tytułem? Recenzje Alien: Rogue Incursion były raczej pozytywne — gra może pochwalić się średnią ocen na poziomie 78/100 w serwisie Metacritic w przypadku wersji na PC oraz 74/100 dla wersji na PlayStation VR2.