Wizja Joe Carnahana na trylogię o Daredevilu zaskakuje. Czy nakręciłby superbohaterski projekt?

W 2003 roku miał premierę film Daredevil z Benem Affleckiem, który nie osiągnął kasowego sukcesu, ani nie spodobał się fanom komiksów i kina superbohaterskiego. Podobnie stało się z Elektrą, która trafiła na duże ekrany dwa lata później.

W efekcie 20th Century Fox zwlekało z nakręceniem sequela Daredevila, a Affleck odmawiał powrotu do roli, stawiając warunek, aby historia ewentualnej drugiej części stała się mroczniejsza. Studio szukało twórców do nakręcenia nowej odsłony. W 2011 roku ogłoszono, że reżyserem rebootu został David Slade, który po jakimś czasie się wycofał ze względu na inne zobowiązania. Bez nowego filmu prawa do postaci Daredevila miały wrócić do Marvel Studios. Kevin Feige zaproponował Foxowi, że pozwolą im zatrzymać Matta Murdocka w zamian za Galactusa i Silver Surfera, ale odmówili. Studio chciało zatrudnić do reżyserii Joe Carnahana (Drużyna A), ale ostatecznie skończył im się czas, a prawa do bohatera wróciły do Marvel Television i Netflixa.

Nowy Daredevil inspirowałby się komiksami z lat 70.

W rozmowie z CBR Carnahan opowiedział o tym, jaką miał wizję na swoją trylogię filmów o Daredevilu, która miała rozgrywać się w latach 70. i być inspirowana komiksami Franka Millera. Miała być, jak gatunki muzyczne: Daredevil '73 miał być jak klasyczny rock, Daredevil '79 jak punk, a Daredevil '85 to Nowa fala.

To były moje filmy, prawda? Więc tak myślę, że wiesz o co chodzi? Z Drużyną A byłem najbliżej bycia facetem od peleryn.

Carnahan później napisał scenariusz do słabo ocenianego superbohaterskiego filmu El Chicano (2018) wraz z jego reżyserem Benem Hernandezem Brayem.

A potem, mam na myśli El Chicano, który zginął okropną śmiercią, ale to było naprawdę fajne, coś w rodzaju, latynoskiego Punishera. Ale myślę, że to są filmy, które uwielbiam oglądać i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Na przykład, kocham Gwiezdne Wojny. Ale nie chcę żadnego zrobić. I do tego nie sądzę, żeby pozwolili mi się do nich zbliżyć.

Dodał, że lubi oglądać, jak są te filmy zrobione, ale jako fan w kinie.

Ale czy są rzeczy [nad którymi pracowałbym w tym gatunku]? Jak Daredevil, ale Daredevil jest niewidomym facetem, który ma ten nadprzyrodzony zmysł. Interesują mnie takie [postacie] z poziomu ulicy, wiesz, faceci, którzy nie wyróżniają się w niczym innym niż to coś, czego zostali pozbawieni. Więc mają tę nadprzyrodzoną zmysłową umiejętność.

Na koniec reżyser został zapytany, czy widział seriale Daredevil i Daredevil: Odrodzenie. Carnahan przyznał:

Trudno mi się w to wciągnąć. Chyba złamano mi serce, po tym, jak nie mogłem tego zrobić. I wiem, że Charlie Cox jest świetny. Mój kumpel Dario Scardiopane tworzy ten serial. Kocham [Jona] Bernthala na zabój. Powinienem mieć lepsze powody, żeby tego nie oglądać, ale ich nie mam.

Najnowszym filmem Carnahana jest thriller Shadow Force, w którym występują Omar Sy i Kerry Washington.

