Jeremy Renner: "Moja córka to priorytet". Nie pali jednak mostu zwanego MCU

Wszystko wskazywało na to, że Jeremy Renner powróci w 2. sezonie Hawkeye'a po tym jak pierwsza odsłona spotkała się z ciepłym przyjęciem od krytyków i fanów. Tak jednak się nie stało, a aktor odrzucił ofertę, która była o połowę niższa niż w przypadku pierwszej odsłony. Zdaniem niektórych scooperów wynikało to z faktu, iż Marvel i Disney potrzebowali wymówki do tego, aby nie produkować kolejnego sezonu. Umyślnie zaoferowali aktorowi niższą gażę w nadziei na to, że ten ją odrzuci i nie będzie konieczności tworzenia kolejnego sezonu po tym jak pierwszy osiągnął średnie wyniki oglądalności.

Josh Horowitz miał okazję porozmawiać z Jeremym Rennerem o jego przyszłości w MCU, ale trudno powiedzieć, czy miało to miejsce przed czy po ujawnieniu afery pieniężnej. Z wyjaśnień aktora wynika, że bardziej zależało mu na spędzeniu czasu z rodziną niż udziale w nowym projekcie Marvela:

Moja córka to priorytet. To nawet nie kwestia wyboru. Chcę być ojcem dla swojej córki. Jeśli będą dalej kręcić w Londynie, to nasza współpraca się nie uda.

To nie pierwszy raz, gdy aktor skupia się na swojej rodzinie. Podobnie było w przypadku serii Mission: Impossible. Mówiło się, że Renner ma przejąć pałeczkę po Cruisie po Mission: Impossible – Rogue Nation, ale tak się nie stało. Zamiast tego sam odszedł od serii, by skupić się na rodzinie. Renner przyznał, że prowadził rozmowy z Marvelem i wiedział, jakie były plany na kolejny sezon Hawkeye'a. Odniósł się też do plotek na temat udziału Trickshota i porównań 2. sezonu do The Raid:

Może część z tego to prawda. Nie wiem. Rozmawialiśmy trochę o historii i tego typu rzeczach. Wszyscy byli tym zainteresowani. Nie powiedziałbym, że te plotki są niemożliwe. Nadal muszą wymyślić jak sobie poradzić z paroma rzeczami. Zawsze będę chętny na udział w tym świecie. Jest fajny i kocham być jego częścią. Poza tym - lubię to, co on niesie ze sobą finansowo, bo wiem ile to znaczy dla dzieciaków z fundacji , którą prowadzę.

