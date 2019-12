Sonic. Szybki jak błyskawica: nowy zwiastun filmu. Baby Yoda ma konkurencję?

Pierwszy zwiastun filmu Sonic. Szybki jak błyskawica nie był zbyt udany. Materiał spotkał się ze skrajnie negatywnymi reakcjami ze strony fanów tej postaci i zainspirował internautów do tworzenia licznych memów. Odbiór był tak zły, że studio podjęło decyzję o przesunięciu daty premiery po to, by zmienić wygląd tytułowego bohatera. Z efektem prac grafików mogliśmy zapoznać się w drugim wideo, które wypadło już znacznie lepiej. Teraz przyszła pora na zwiastun międzynarodowy.

W materiale szczególnie wyróżnia się pierwsza, niepokazywana wcześniej scena. Widzimy na niej tytułowego bohatera, ale w znacznie młodszej wersji. Prawdopodobnie zobaczymy go w takim wydaniu na początku filmu lub w retrospekcjach. Baby Sonic, jak nazwali go fani, szybko podbił serca internautów i wielu z nich już teraz uważa, że Baby Yoda może mieć konkurencję.

Zobaczcie też plakat, na którym przedstawiony został właśnie Baby Sonic.

fot. Paramount Pictures

Sonic. Szybki jak błyskawica trafi do kin 14 lutego 2020 roku. W obsadzie są m.in. Ben Schwartz, James Marsden i Jim Carrey.