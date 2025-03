Dla tego gadżetu przeszlibyście na ciemną stronę Mocy! Promuje 20-lecie filmu Zemsta Sithów

fot. Cinema City

Reklama

Zbliża się 20. rocznica premiery filmu Gwiezdne Wojny: Część III – Zemsta Sithów. Z tej okazji na ekrany polskich kin powróci ta wysoko oceniana produkcja w reżyserii George'a Lucasa, która kończyła historię przemiany Anakina Skywalkera w Dartha Vadera. Reedycja filmu zadebiutuje 21 kwietnia 2025 roku i będzie wyświetlana do 27 kwietnia.

Świetne gadżety z Zemsty Sithów

Ale nie tylko w Polsce fani Star Wars będą mogli obejrzeć Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów. Amerykańska sieci kin Regal przygotowała dla fanów na to wyjątkowe wydarzenie niezwykły kubeczek na napój. Jest on w kształcie hełmu Dartha Vadera. Do tego promocyjna grafika na kubełku na popcorn również nawiązuje do 20. rocznicy filmu. Zobaczcie poniżej, jak prezentują się te okazjonalne gadżety.

ROZWIŃ ▼

Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów - fabuła, obsada

Rozdarty wewnętrznie pomiędzy lojalnością w stosunku do swego mentora Obi-Wana-Kenobi a kuszącą mocą Sithów, Anakin Skywalker odwraca się od rycerzy Jedi, dopełniając tym samym swoją drogę przejścia na ciemną stronę, by przeobrazić się w rezultacie w Dartha Vadera. [Opis dystrybutora]

W głównych rolach wystąpili Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor, Samuel L. Jackson i Ian McDiarmid.

Zemsta Sithów w polskich kinach na 20-lecie! Wiemy, kiedy premiera!

Zemsta Sithów po latach. 10 momentów, na które patrzymy inaczej przez inne seriale i filmy

Portal Screen Rant przedstawił dziesięć wydarzeń na przestrzeni seriali animowanych, aktorskich, a także Trylogii Sequeli, które zmienią Wasze postrzeganie 3. Epizodu. Niektóre dodały potrzebny kontekst, inne uzupełniły luki, a jeszcze kolejne wszystko wywróciły do góry nogami.