Kapitan Ameryka przez cały czas skrywał sekret. Ten komiks go ujawni

Fot. Marvel Comics (VALERIO SCHITI)

Historia rozgrywa się po tym, jak Steve Rogers został odmrożony, ale zanim dołączył do Avengersów. Twórcy wracają do tego kultowego momentu w historii Marvel Comics, by pokazać wydarzenia, które mają na zawsze zmienić sposób, w jaki fani postrzegają dziedzictwo Kapitana Ameryki. Nie wiadomo jednak, co dokładnie ta enigmatyczna zapowiedź oznacza. Później akcja przeniesie się do współczesności, w której Steve Rogers będzie musiał stawić czoło nowemu zagrożeniu, powiązanemu z jego dawnym sekretnym konfliktem, który do tej pory trzymał w sekrecie.

Captain Ameryka #1 - fabuła

Opis pierwszego numeru (z oficjalnej strony Marvela) brzmi:

Podczas gdy Kapitan Ameryka drzemał w lodzie, świat się zmienił - na lepsze i na gorsze. Steve Rogers budzi się do rzeczywistości, w której bitwy toczą się w cieniu, poprzez sekrety i podstępy, a złoczyńców niełatwo zidentyfikować. Kiedy nowy dyktator Victor Von Doom podbija Latverię, Steve staje przed krytyczną decyzją: dostosować się do nowego rodzaju działań wojennych, czy też wytyczyć własną ścieżkę? I co wybór, którego dokona, będzie dla niego oznaczał w przyszłości? Poznaj nieopowiedzianą historię pierwszego spotkania Kapitana Ameryki z Doktorem Doomem!

Captain Ameryka #1 - warianty okładek

Okładki do komiksu Captain Ameryka #1 możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak Wam się podobają!

Pierwszy zeszyt Captain Ameryka trafi do sprzedaży w USA 2 lipca 2025 roku.