Sonic. Szybki jak błyskawica - sequel niemal pewny? Tak twierdzi analityk

Sonic. Szybki jak błyskawica to film, który na początku wywoływał u fanów serii jedynie uśmiech politowania z uwagi na bardzo kontrowersyjny design głównego bohatera. Postanowiono więc opóźnić premierę i dopracować ten element, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Ostatecznie produkcja ta zebrała bardzo przyzwoite oceny, a także okazała się sukcesem w box office. To zaś sprawia, że zapowiedź sequela wydaje się jedynie kwestią czasu. Potwierdza to też Jeff Bock, analityk z Exhibitor Relations.

W rozmowie z serwisem USA Today przewiduje on, że wkrótce powinniśmy doczekać się kontynuacji - o ile oczywiście uspokoi się pandemia koronawirusa, a świat wróci do względnej normalności.

Bez wątpienia to dopiero początek dla Sonica. Kontynuacja jest bliska, a Paramount Studios potrzebuje nowych tytułów. Spodziewam się zapowiedzi w momencie, gdy świat wróci do normy. Adaptacje gier wideo zdecydowanie zyskały na popularności w Hollywood dzięki Sonicowi i jego wynikom w box office - mówi Bock.

Jeff Fowler, reżyser filmu, jak na razie nie ujawnia żadnych konkretnych planów. Przyznaje on jednak, że uniwersum jest bardzo barwne i interesujące.

Jest wiele wspaniałych postaci do wprowadzenia i historii, które moglibyśmy opowiedzieć.