Brothers in Arms niczym Kompania Braci. Gra powróci jako serial

Brothers in Arms studia Gearbox Entertainment może tak prędko nie powrócić, a przynajmniej nie w takiej formie, na jaką oczekują gracze. Wygląda bowiem na to, że zamiast gry doczekamy się... serialu nawiązującego tematyką do tej serii, której ostatnia, duża odsłona trafiła na rynek w 2008 roku.

Taka produkcja właśnie powstaje i jest efektem współpracy Gearbox Entertainment oraz Scotta Rosenbauma (Chuck, Piętno gangu). Rosenbaum będzie showrunnerem serialu, a jednym z producentów ma być szef Gearboxa, czyli Randy Pitchford.

Uwielbiam historie, które opowiadaliśmy w grach i mamy więcej historii do opowiedzenia, ale program telewizyjny pozwala nam jeszcze bardziej zgłębiać ten temat i pokazać relacje bohaterów na szersze sposoby - mówi Randy Pitchford z Gearbox Software.

Serial, podobnie jak gra, będzie inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z czasów II wojny światowej. Zdradzono też o czym ma być jeden z odcinków. Opowiadać on będzie o ćwiczeniu Tiger, czyli katastrofalnym w skutku planowaniu inwazji na okupowaną przez nazistów Francję.

Faktyczna produkcja jeszcze się nie rozpoczęła. Producenci są na etapie poszukiwania reżysera oraz partnera telewizyjnego.